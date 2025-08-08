Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El projecte és fruit de la col·laboració entre clients i personal de restauració. Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Noves propostes culinàries locals

El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns

La cafeteria ofereix plats tradicionals, saludables i vegans, adaptats a dietes especials, i el Menú Patinatge amb sopar i pista de gel

El Palau de Gel ha posat en marxa una carta renovada que aposta per la cuina de proximitat i l’ús de productes del territori. El nou plantejament combina receptes clàssiques amb opcions modernes i saludables, i contempla adaptacions per a al·lèrgies, intoleràncies o preferències alimentàries.

Entre les propostes destaquen entrants per compartir, com croquetes artesanes, amanida tèbia amb formatge de cabra o ous trencats amb pernil ibèric i patates locals. Els plats saludables inclouen crema vegana d’alvocat, Buddha bowl amb cigrons i mango o burger vegana amb Heura.

La secció tradicional incorpora trinxat de Cerdanya, mandonguilles amb sípia, vedella amb bolets i macarrons gratinats. També hi ha carns i peixos a la graella, llegums cuinats i postres casolanes elaborades amb ingredients de la zona. Els infants disposen d’un menú adaptat amb plats senzills i aigua inclosa.

Aquest estiu, com a novetat, l’equipament obrirà en horari nocturn els dies 9, 14, 15 i 16 d’agost per oferir el Menú Patinatge, que combina sopar i accés a la pista de gel, amb l’opció de reservar només el sopar.

Segons la direcció, el projecte és fruit de la col·laboració entre clients i personal de restauració, amb la voluntat de reforçar el vincle amb la comunitat i revalorar la gastronomia local.

