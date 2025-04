Turisme

El país disposa de més allotjaments turístics, però amb una davallada de llits envers l’any precedent

Aquesta reducció de capacitat de fins a gairebé 350 llits correspon principalment a una disminució en aparthotels i hotels

Andorra disposa d’un total de 219 allotjaments turístics, un més que l’any 2023. En aquesta categoria s’inclouen hotels, residències, hostals, pensions, aparthotels i apartaments turístics. En total, tots aquests allotjaments ofereixen 30.293 llits, una xifra que representa una davallada respecte de l’any precedent, quan el total era de 30.641. La reducció de capacitat en 348 llits correspon sobretot a una disminució del nombre de llits en aparthotels (-260) i hotels (-295), tot i que hi ha hagut un augment significatiu en llits pel que fa als apartaments turístics (+199), segons reflecteixen les dades del departament d’Estadística que s’han fet públiques aquest divendres.

Així, el país té quatre pensions, vuit hostals o residències (les mateixes xifres que un any enrere) i 15 aparthotels, un menys. També hi ha dos hotels menys, que passen de 165 el 2023 a 163 el 2024. En aquest cas, cal subratllar que la categoria en la qual hi ha la xifra més alta és la de tres estrelles, amb 76, i 54 de quatre estrelles. També n’hi ha 21 de dues, 10 de cinc i dos d’una estrella. Pel que fa als aparthotels, la categoria més freqüent és la de tres estrelles, amb nou allotjaments.

Pel que fa als habitatges d’ús turístic, hi ha 108 empreses registrades, segons les dades de Turisme, que sumen 2.622 habitatges, 30 menys que l’any anterior, quan la xifra d’empreses era la mateixa. En total, aquests allotjaments sumen 12.621 llits, 109 menys que l’any precedent.