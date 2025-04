El calendari s'ha vist endarrerit lleugerament

El nou centre de salut mental i addiccions de l’edifici Ròdol obrirà al juliol si es compleixen els terminis

El nou centre acollirà la majoria dels recursos ambulatoris i comunitaris amb l’excepció del Servei de Rehabilitació Comunitària d’Adolescents

La posada en funcionament del nou centre de salut mental i addiccions que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) està habilitant a l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany està prevista per al mes de juliol, sempre que les obres es desenvolupin segons els terminis previstos. Així ho indica la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, en un seguit de respostes a preguntes formulades per la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, publicades al butlletí del Consell General. Inicialment, s’havia previst que els treballs finalitzessin entre els mesos de maig o juny, però s’ha confirmat que el calendari s’endarrereix lleugerament.

El nou centre acollirà la majoria dels recursos ambulatoris i comunitaris d’atenció a la salut mental, amb l’excepció del Servei de Rehabilitació Comunitària d’Adolescents (SRCA), que no s’hi traslladarà. A la primera planta s’hi ubicarà el centre de salut mental infantojuvenil, destinat a menors de 18 anys, amb sales d’espera i de joc, així com els despatxos de visita per a psiquiatres, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, treballadors socials i personal administratiu. A la planta baixa es concentraran diversos serveis: el centre de salut mental d’adults (a partir dels 18 anys), la Unitat de Conductes Addictives (UCA, a partir dels 14 anys), el centre de dia per a adults i els despatxos dels Equips d’Atenció Comunitària (EAC). També s’hi trobaran dues sales de reunions destinades als equips professionals.

Pel que fa a la dotació de personal, el servei d’atenció infantojuvenil comptarà amb sis psicòlegs, un neuropsicòleg, tres psiquiatres, un treballador social, un educador social, dos terapeutes ocupacionals i una infermera. A les consultes externes de la Unitat de Conductes Addictives treballaran dos psiquiatres, tres psicòlegs, un treballador social, un educador social, un monitor, un infermer i un TCAI. A l’àrea d’adults, l’equip estarà format per quatre psiquiatres, cinc psicòlegs, dos neuropsicòlegs, dos treballadors socials, un educador social, tres terapeutes ocupacionals, dues infermeres, un TCAI i un administratiu. Es destaca, però, que no tots aquests professionals exerciran amb dedicació completa.

L’objectiu del nou recurs és impulsar una atenció integral i centrada en la persona, basada en el concepte de recuperació i orientada a millorar la qualitat de vida al llarg de totes les etapes vitals, en un entorn comunitari i fora de l’àmbit hospitalari. El model d’atenció preveu intervencions adaptades a cada persona mitjançant el Pla Terapèutic Individualitzat Compartit (PTIC), consensuat entre els professionals referents, l’usuari i la seva família. Aquest pla interdisciplinari estableix els objectius terapèutics i les actuacions necessàries per assolir-los, i pot incloure visites individuals, grupals, entrevistes familiars i visites a domicili, com ja es feia fins ara.

Finalment, es detalla que el pla funcional del centre ja està redactat i pendent de validació per part del consell de gestió del SAAS. La seva aprovació definitiva queda condicionada a la incorporació del nou cap del servei de Salut Mental, qui haurà de revisar i validar el document abans de la posada en marxa de l’equipament.