El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec s’incrementa gairebé un 13% envers l’any passat

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades durant el primer trimestre d’aquest any ha estat de 168, un 12,8% més respecte del primer trimestre del 2024, quan se’n van presentar 149. Del total, segons publica el Departament d’Estadística, el 66,1% han estat resoltes favorablement i el 19,6% s’han desestimat, mentre el 5,4% es troben amb manca de documentació, el 4,8% en curs i el 4,2% s’han arxivat.
Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (87,4%). Per edat, el 98,2% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,5%) i espanyola (25,2%). A més, un 51,4% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen, i quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són solters (27%) o casats (26,1%).
Així mateix, les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (60,4%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat adults (93,7%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen un fill a càrrec amb el 46,8% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb dos fills a càrrec amb el 36,9%. Andorra la Vella (32,4%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.
Durant el primer trimestre d’aquest 2025, en afegit, s’han denegat 33 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació ha estat per superar el llindar econòmic de cohesió social (LECS) familiar, amb un 78,8%.