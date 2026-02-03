El nombre de llars al país supera les 40.600 durant l’any 2025, amb una mitjana de 2,19 persones per habitatge

El nombre de llars al país ha arribat a 40.664 a 31 de desembre del 2025, segons les estimacions publicades pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra, en relació amb una població resident estimada de 89.058 persones, ha situat la ràtio mitjana en 2,19 membres per llar, un valor lleugerament inferior al registrat l’any anterior.
Per parròquies, Andorra la Vella ha concentrat el volum més alt de llars, amb 11.284, seguida d’Escaldes-Engordany (6.986) i Encamp (6.521). La Massana ha sumat 5.527 llars, Sant Julià de Lòria n’ha registrat 4.091 i Canillo, 3.877, mentre que Ordino ha continuat sent la parròquia amb menys llars, amb un total de 2.378. En comparació amb el 2024, totes les parròquies han incrementat el nombre de llars, amb augments especialment destacats a Canillo i Ordino, que han crescut un 6,5% i un 4,3%, respectivament.
En comparació amb el 2024, totes les parròquies han incrementat el nombre de llars, amb augments destacats a Canillo i Ordino, que han crescut un 6,5% i un 4,3%
L’evolució del període 2021-2025 ha mostrat diferències significatives entre territoris. Canillo ha encapçalat el creixement, amb un augment del 42,9% en el nombre de llars i del 35,3% en població. Ordino i Encamp també han registrat increments rellevants, tant en llars com en habitants, mentre que La Massana ha presentat l’evolució més moderada en nombre de llars, tot i un creixement poblacional notable.
Pel que fa a la tipologia de les llars, el 37,4% han estat unipersonals, un percentatge que consolida el pes creixent dels habitatges amb un sol resident. Les llars de dos membres han representat el 25% del total, mentre que les formades per entre tres i cinc persones han suposat el 32,1%. Només un 5,6% de les llars han tingut més de cinc membres. La mida mitjana s’ha mantingut estable en el conjunt del període 2021-2025, amb una mitjana de 2,20 persones per llar, tot i el lleu descens registrat el darrer any.
Pel que fa a la tipologia de les llars, el 37,4% han estat unipersonals, un percentatge que consolida el pes creixent dels habitatges amb un sol resident
L’anàlisi territorial de la ràtio de membres per llar ha situat Sant Julià de Lòria al capdavant, amb 2,51 persones, seguida d’Ordino i Escaldes-Engordany. Canillo ha presentat la ràtio més baixa, amb 1,67 membres per llar. En comparació amb el 2024, Canillo ha registrat l’increment relatiu més important, mentre que Sant Julià de Lòria ha anotat la davallada més acusada. Finalment, les dades sobre convivència han reflectit que gairebé dos terços de les parelles residents han estat formades per dos membres estrangers, mentre que les parelles d’andorrans han representat prop d’una quarta part del total i les mixtes, prop del 10%.