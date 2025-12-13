El NeuFest omple el Pas d’aficionats a l’esquí reunint una vintena de marques internacionals i més de 200 participants

El Pas de la Casa ha estat aquest dissabte l’epicentre dels amants de l’esquí amb la celebració del NeuFest, un esdeveniment que combina un esquí-test amb un ampli programa d’activitats lúdiques i esportives a l’aire lliure. El festival continuarà aquest diumenge amb noves propostes vinculades a la neu i amb l’exposició de material per provar de les vint marques confirmades.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha valorat molt positivament l’acollida de la iniciativa. “Les perspectives són boníssimes, la iniciativa ha tingut una molt bona resposta”, ha afirmat, tot destacant que “tenir vint de les millors marques del món al Pas de la Casa, a les portes de Nadal, és una oportunitat excel·lent per provar material i gaudir de l’entorn”.
Marot ha explicat que el NeuFest “neix arran d’una proposta del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa” amb l’objectiu de reforçar el teixit econòmic i comercial de la parròquia durant la temporada d’hivern. En aquest sentit, ha remarcat que la voluntat del festival és “donar visibilitat als comerços del Pas de la Casa, a l’estació i aconseguir que el sector comercial obtingui un bon retorn d’aquest tipus d’activitats”.
Les empreses del sector del material d’esquí, tant marques com comerços del Pas de la Casa, han participat activament en l’esquí-test i han valorat molt positivament l’organització de l’esdeveniment, que només durant el matí de dissabte ha comptat amb més de 200 participants.
Fabrice Dupré, comerciant del Pas i un dels promotors de la iniciativa, ha destacat que “esperem que vingui gent que gaudeixi de la neu i que els comerços puguin aprofitar aquests visitants”
Per la seva banda, Xavier Salinas, en representació de Grandvalira, ha explicat que s’ha habilitat una zona de freestyle, així com un traçat d’eslàlom gegant i un de paral·lel, perquè els participants del ski-test puguin gaudir “d’activitats que habitualment no es fan a la zona del Pas de la Casa”.
Els representants dels comerciants impulsors de la proposta han subratllat el potencial del NeuFest com a eina de dinamització del Pas de la Casa. Dupré s'ha mostrat satisfet amb la participació de les marques i ha augurat que el festival "es pugui repetir cada any".