El ‘Mou-te per la teva salut’ es centra en joves en risc i col·lectius vulnerables amb accions personalitzades

El Govern ha presentat aquest dimarts una nova edició de la iniciativa ‘Mou-te per la teva salut’, que arrenca aquest dissabte 25 d’abril a l’Estadi Nacional —si la meteorologia ho permet— amb una jornada de portes obertes pensada per a famílies i ciutadania en general. El projecte, impulsat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, fa un pas més enllà amb un enfocament inclusiu i personalitzat, especialment adreçada a joves en situació de risc i a persones amb discapacitat.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que la iniciativa s’emmarca en l’objectiu d’aconseguir que Andorra esdevingui “el primer país 100% en forma per a la vida”, inspirat en el programa ‘Fit for Life’ de la UNESCO. En aquest sentit, ha recordat que el projecte va néixer el 2021 amb les marxes populars i que, actualment, “hem estimat que el 80% de la població en algun moment està fent activitat”, fet que ha portat el Govern a centrar-se en el 20% restant de cara a assolir la fita del 100% al 2027.
“Ens vam posar un altre repte d’identificar de quins col·lectius estàvem parlant i veure si també podíem arribar amb aquest objectiu final del 100%”, ha assegurat la ministra. Així, després d’impulsar accions per a la gent gran, enguany el focus se situa en joves en risc i persones amb discapacitat, col·lectius que fins ara quedaven més allunyats de la pràctica esportiva.
Per la seva banda, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha detallat les novetats del programa, destacant especialment la creació d’un àmbit social amb intervencions a mida. “És una cosa molt precisa, quirúrgica, total, però que realment es pot anar aplicant encara que sigui a tres persones”, ha explicat, tot subratllant que l’objectiu no és tant quantitatiu com qualitatiu per tal que “el cas que ens pugui arribar el puguem atendre de la millor manera possible”. “Seran tres persones que els hi canviarem la vida”, ha reiterat.
Aquest nou enfocament inclou la detecció activa de casos, sovint en coordinació amb Afers Socials o entitats, per oferir programes personalitzats que poden anar des d’activitats regulars amb federacions fins a intervencions individuals a domicili per reactivar joves desvinculats de la vida social i esportiva.
En paral·lel, el projecte també posa èmfasi en l’esport adaptat. Cabanes ha explicat que s’està elaborant una diagnosi per conèixer el nombre de persones amb discapacitat i les seves necessitats, per tal que “totes les persones puguin fer esport de la millor manera”. Aquesta tasca inclou tant l’adaptació de materials com el suport humà necessari, així com la voluntat de construir una base que permeti, a llarg termini, potenciar el paralimpisme al país.
En l’àmbit educatiu, el secretari d’Estat també ha anunciat una novetat que s’implementarà a partir del setembre i que vol fomentar hàbits saludables des de l’escola. Tal com ha explicat, es proposarà als centres educatius aprofitar els minuts previs a l’inici de les classes per activar físicament els alumnes. “Entre 3 i 5 minuts, faran un taller d’activació, en el qual s’aixecaran de la taula per despertar-se”, ha expressat. L’objectiu és que els infants incorporin una rutina abans de començar la jornada lectiva i arribin més actius a classe. La iniciativa s’adreça a primària i es reforçarà amb càpsules audiovisuals en col·laboració amb RTVA, amb la participació dels personatges infantils Piolet i Violeta per als més petits, mentre que per als cursos superiors hi intervindran esportistes d’alt rendiment que guiaran aquestes petites coreografies d’activació.
‘Mou-te per la teva salut’ s’articula en quatre grans àmbits: esport per a tothom, educatiu, empresarial i social. En aquest darrer, es desenvolupen iniciatives amb centres com el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) o El Cedre, amb activitats que combinen esport, valors i orientació professional, per exemple, amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Tennis Taula (FATT) en col·lectius amb Alzheimer. El ministeri es traslladarà als centres especializtats i els hi “ensenyem la llista de 40 federacions que tenim al país, que trien, és la llista dels reis”, de manera que els joves poden escollir les activitats que més els motiven. Aquest sistema permet adaptar l’oferta a cada cas i fer-ne un seguiment posterior.
Pel que fa a l’àmbit empresarial, el programa integra una iniciativa ja existent que enguany celebra la seva sisena edició. Tal com ha explicat Cabanes, es tracta d’una proposta consolidada que ara queda “emmarcada dins del Mou-te”, amb competicions entre empreses i reptes vinculats a l’activitat física, com l’ús de l’aplicació FitToken.
La jornada inaugural d’aquest dissabte a l’Estadi Nacional vol simbolitzar aquesta obertura de l’esport a tota la ciutadania. Les primeres 200 persones que entrin tindran una pilota de regal, segons ha expressat Cabanes. La voluntat és “trobar aquell espai per al poble, perquè puguis anar amb els amics, amb els pares i gaudir d’aquell espai per a tothom”. En cas que la meteorologia no ho permeti, la data es traslladaria. L’aposta és per una pràctica esportiva inclusiva, transversal i adaptada a les necessitats de cada col·lectiu, amb la mirada posada a assolir l’any 2027 la plena participació de la població.