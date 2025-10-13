El Ministeri d’Interior rebutja l’autorització al Moviment per Palestina per incompliment del termini legal

El Ministeri de Justícia i d’Interior d’Andorra ha denegat l’autorització per a la concentració que el Moviment per Palestina pretenia celebrar el 15 d’octubre, al·legant que no s’ha respectat el termini mínim de vuit dies d’antelació establert per la normativa vigent.
Segons ha informat l’agrupació ciutadana, la legislació també preveu excepcions per comunicar una concentració amb una antelació mínima de dos dies en casos de caràcter urgent o extraordinari. En aquest sentit, lamenten que el Ministeri “s’hagi limitat a rebutjar la sol·licitud sense oferir una definició clara ni uns criteris objectius” sobre què s’entén per aquesta situació excepcional, fet que, segons denuncien, impedeix l’exercici efectiu del dret de reunió i manifestació.
El grup motor del Moviment per Palestina ha expressat el seu malestar per la decisió, que considera una vulneració dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, opinió i manifestació, reconeguts a la Constitució d’Andorra i als tractats internacionals de drets humans subscrits pel país. Els organitzadors defensen que han complert amb l’obligació d’informar les autoritats competents i que comptaven amb el suport d’agents de circulació del Comú d’Andorra la Vella per garantir el bon desenvolupament de l’acte.
L’agrupació sosté que la data del 15 d’octubre era estratègica, ja que coincidia amb mobilitzacions a Espanya en suport a Palestina. Asseguren que, per la seva dimensió internacional, la convocatòria volia mostrar unitat entre ciutadans de diferents nacionalitats davant la situació actual i denunciar la manca de condemna dels crims de guerra comesos per Israel.
El col·lectiu afirma que, tot i la signatura d’un “Acord de Pau”, aquest ha estat imposat sense considerar totes les parts del conflicte, i que la impunitat davant les víctimes “manté viu l’escepticisme” dins del moviment de solidaritat internacional. Per aquest motiu, consideren que la concentració havia de ser el punt de partida d’un nou espai ciutadà de suport a Palestina.
Finalment, el Moviment per Palestina denuncia l’arbitrarietat i la manca de transparència en la interpretació de la normativa per part del Ministeri d’Interior, fet que, segons asseguren, limita injustificadament la participació ciutadana i el debat públic. L’agrupació convida el Ministeri a reconsiderar la seva decisió i apel·la a la reflexió sobre “qui ha de decidir davant una llei ambigua: la burocràcia o el poble?”.
El col·lectiu reafirma el seu compromís amb una societat democràtica, plural i respectuosa amb els drets fonamentals, i manifesta la seva voluntat de continuar exercint les llibertats de manera pacífica i responsable.