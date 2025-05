Impuls a la innovació

El Ministeri d’Educació celebra la segona edició de l’‘Andbòtic Challenge’, amb la participació de 16 escoles

L’esdeveniment reuneix més de 60 alumnes en una competició centrada en la robòtica i l’esquí, amb premi per a tots els centres participants

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha organitzat aquest dissabte al matí la segona edició del Concurs Nacional de Robòtica Educativa, l’‘Andbòtic Challenge’, amb l’objectiu de continuar fomentant l’ús de la robòtica com a eina d’aprenentatge a les aules de maternal i primera ensenyança. L’esdeveniment s’ha celebrat al Centre de Formació Professional d’Aixovall.

La temàtica escollida per a aquesta edició ha estat la neu i l’esquí, esport nacional andorrà. Els equips participants han dissenyat i programat robots amb l’objectiu de simular esquiadors d’elit, capaços de superar diversos reptes i assolir la màxima puntuació.

A la competició s’hi han inscrit 16 escoles de primera ensenyança, amb un total de 62 alumnes i 25 docents, organitzats en 16 equips. El primer premi ha estat per al ‘Boby Team’ del Col·legi Sant Ermengol, que ha destacat per les seves habilitats tècniques, el treball en equip i la creativitat en la resolució de les proves. El segon lloc ha estat per a ‘The Robotix’, del Col·legi Mare Janer, mentre que ‘Els Dracs Blancs’, de l’Escola Andorrana del Pas de la Casa, han completat el podi amb el tercer lloc.

Com a novetat d’aquesta edició, tots els centres participants han rebut una dotació de material de robòtica per incorporar als seus projectes educatius. A més, els tres equips guanyadors han estat reconeguts amb un trofeu acreditatiu i una medalla segons la seva classificació, mentre que la resta d’escoles han rebut una medalla commemorativa de l’esdeveniment.

Segons el Ministeri, la participació en competicions de robòtica educativa permet als alumnes aprendre de manera activa i col·laborativa, potenciar competències clau del segle XXI i estimular el pensament computacional, afavorint així una major motivació envers l’aprenentatge. La robòtica i la programació es consoliden com a recursos pedagògics estratègics per preparar l’alumnat davant els reptes de la societat actual i futura.