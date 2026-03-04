Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
Consell de Ministres

Salut impulsa les obres per concentrar en un únic espai l’atenció oncològica al nivell -3 del centre hospitalari

S’hi ubicaran les consultes externes d’oncologia mèdica, de radioteràpia, d’infermeria oncològica i de psicooncologia i treballadora social

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació dels treballs per habilitar les dependències d’oncologia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb l’objectiu de posar el pacient oncològic en el centre de l’atenció sanitària. Per aquest motiu, amb aquesta reforma, s’evitarà que l’usuari hagi de desplaçar-se entre els diferents espais del centre i que s’exposi a l’àrea d’hospitalització.

Així, les noves dependències –se situaran al nivell -3 del centre– permetran unificar i concentrar tots els serveis d’oncologia de l’hospital en un únic espai des d’on es visitarà i es tractarà des d’un abordatge multidisciplinari. S’hi ubicaran les consultes externes d’oncologia mèdica, les consultes externes de radioteràpia, les consultes externes d’infermeria oncològica i les consultes externes de psicooncologia i treballadora social; així com el nou hospital de dia d’oncologia, que disposarà d’una consulta d’infermeria, una àrea de cures i 10 boxes.

Els treballs tenen una execució de vuit mesos i una vegada finalitzats permetran disposar de circuits diferents en aquesta zona de l’hospital

Els treballs tenen una execució de vuit mesos i una vegada finalitzats permetran disposar de circuits diferents en aquesta zona de l’hospital, amb una entrada directa peu i amb ascensor a la unitat d’oncologia des del carrer Fiter i Rossell, i disposar d’espais més accessibles, confortables i agradables per als pacients. Aquests espais, fins a l’octubre del 2025, els ocupaven les consultes externes de salut mental i la Unitat de Conductes Addictives, que actualment es troben a l’edifici ‘el Ròdol’ d’Escaldes-Engordany.

En matèria d’oncologia, cal recordar que fa poc més d’un any, el gener de l’any passat, es va posar en marxa la unitat de patologia mamària que ha permès efectuar operacions de mama al país, disposant de tecnologia puntera.

Salut ultima els darrers serrells del Pla Nacional d’Oncologia i preveu poder presentar-lo en “un mes o mes i mig”

