Accions urgents

La Coordinadora retreu a Govern que posi “tiretes” a una ferida que necessita una “intervenció quirúrgica”

El manifest de la protesta del 5 d’abril denuncia la falta de mesures estructurals i reclama una regulació efectiva del mercat de l’habitatge

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha fet públic aquest dilluns el manifest de la pròxima concentració ciutadana, convocada per al 5 d’abril. En el text, el col·lectiu recorda que “fa més d’un any el poble andorrà va esclatar contra l’abús de grans tenidors i especuladors”, i denuncia la “complicitat del Govern” en la gestió de la crisi habitacional.

Segons el manifest, aquell esclat inicial s’ha transformat en un moviment consolidat que ha donat lloc a “una xarxa arrelada dins del poble andorrà” amb l’objectiu de posar fi a una situació que consideren insostenible. “El Govern ha tractat de posar tiretes a una ferida que necessita una intervenció quirúrgica d’urgència”, apunten, en referència a unes mesures que jutgen del tot insuficients.

La Coordinadora considera que la mobilització ha de marcar “el primer cop sobre la taula” per exigir reformes estructurals com la regulació efectiva dels preus de lloguer i venda, l’ampliació substancial del parc públic d’habitatge i una lluita decidida contra els abusos immobiliaris. Entre les propostes immediates, el manifest reclama “regular tots els lloguers d’acord amb el valor real de l’habitatge i el poder adquisitiu de les classes populars”, així com “prohibir tots els desnonaments sense una alternativa habitacional digna i assequible”.

Una altra de les demandes clau és la creació “immediata” d’un registre públic i accessible de la propietat, juntament amb un cens d’habitatge actualitzat periòdicament. Aquesta eina, afirmen, permetria identificar “qui s’està beneficiant de l’encariment dels preus” i posar fi a l’opacitat del mercat.

El manifest també denuncia pràctiques que consideren fraudulentes, com “la trampa del fill” —una fórmula legal utilitzada per esquivar les limitacions de contractes de lloguer— i acusa certs propietaris de perpetuar “un negoci especulatiu” en detriment del dret a l’habitatge.

“El poble està fart de veure com els quatre de sempre fan i desfan com volen”, conclou el document, tot reivindicant la força de la mobilització col·lectiva com a única via per forçar un canvi real. El col·lectiu assegura que, amb aquest moviment, busca donar veu a les famílies que “han hagut de marxar del país o viuen en pensions per no trobar un habitatge digne i assequible”, i insisteix que és el moment que “el Govern es faci càrrec del problema que ha generat”.