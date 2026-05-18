Marsol insisteix que les cartes enviades per alguns propietaris als llogaters “no tenen cap efecte” si s’aprova la llei

“En aquest tres anys hem guanyat un parc públic que no està acabat, però està tot adjudicat i en fase de construcció”, ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ de RTVA. La ministra ha assegurat que el Govern espera tancar la legislatura amb entre 700 i 800 habitatges públics disponibles, tot destacant que, a partir del 2028, prop de 600 allotjaments turístics podrien incorporar-se al mercat ordinari de lloguer. La ministra ha afegit que el Govern està disposat a ampliar la inversió prevista si apareixen oportunitats per incrementar el parc públic.
En relació amb les cartes enviades per alguns propietaris als llogaters abans de l’aprovació definitiva de la llei, Marsol ha remarcat que aquestes notificacions no tindran validesa si el text legislatiu tira endavant. “Enviar cartes tothom les pot enviar, però aquestes cartes, si s’aprova la llei, no tenen cap efecte”, ha advertit. Així, la ministra ha insistit que qualsevol actualització dels contractes haurà d’ajustar-se estrictament als límits previstos per la normativa.
La ministra ha admès, però, que existeix preocupació entre la ciutadania davant els possibles increments dels lloguers a partir del 2027, quan finalitzin les actuals pròrrogues extraordinàries. “La gent està preocupada perquè des del 2019 hem estat amb una protecció absoluta i ara la gent veu que arriba el moment que pot haver-hi algun canvi”, ha afirmat. Tot i això, ha defensat que la futura llei busca evitar increments desproporcionats i expulsions de llogaters. “Hem fet una llei que té la clara voluntat que el propietari no faci fora als inquilins que tenen perquè no poden augmentar el preu”, ha assegurat.
Per altra banda, Marsol també ha advertit que el Govern actuarà amb contundència davant qualsevol incompliment. “Hem dit de ser prudents, de no fer res malament perquè serem durs amb sancions i aplicarem la llei”, ha declarat. En aquest sentit, ha recordat que el col·lectiu llogater és “la part més vulnerable de l’equació” i ha insistit que l’Executiu mantindrà una posició ferma per garantir-ne la protecció.
Pel que fa a l’especulació immobiliària, Marsol ha defensat les restriccions aplicades recentment a la inversió estrangera, com la limitació en la compra de pisos i l’increment dels impostos associats. Tot i això, ha subratllat que encara és aviat per valorar-ne plenament els efectes. “Les compres per part dels estrangers estan baixant, però es necessita temps”, ha afirmat.
La ministra ha aprofitat per enviar un missatge directe contra les pràctiques especulatives. “Els especuladors no són benvinguts a Andorra, ni els de dins ni els de fora”, ha declarat, tot advertint que l’habitatge “és un bé de primera necessitat”. Marsol també ha remarcat que una part important de les pràctiques detectades no provenen exclusivament de capitals estrangers: “Respecte a les cartes hi ha molts andorrans implicats. De la inversió estrangera no hi ha tant de l’especulació, una gran part ve d’aquí d’Andorra”, ha conclòs.