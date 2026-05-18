El PS acusa Govern d’“immobilisme” davant l’augment d’inversió estrangera en immobles i reclama noves mesures

El conseller general Socialdemòcrata, Pere Baró, ha anunciat la presentació d’una pregunta oral al pròxim Consell General sobre l’augment de les inversions estrangeres en immobles durant el 2025. Així, Baró ha expressat la seva preocupació per unes dades que, segons ha afirmat, “mostren clarament que les polítiques que s’estan fent fins ara no funcionen”. “Ens preocupa molt l’augment tant a nivell de xifres, que és un 55%, com a nivell econòmic, un 35,5%”, ha remarcat, tot acusant Govern d’intentar “amagar” les dades amb projeccions sobre el 2026 “que encara no tenim”.
En aquesta línia, el conseller ha carregat contra les mesures impulsades per DA, assegurant que les polítiques actuals “són polítiques poc valentes” i que les seves propostes “no només no frenen la inversió estrangera en immobiliaris, sinó que la inversió estrangera que ve és tota inversió especulativa”. A més, Baró ha defensat les iniciatives plantejades pel PS per limitar aquest tipus d’operacions, com prohibir que la inversió estrangera inicial es pugui destinar a immobles: “La primera i la més important per nosaltres és que no es pugui invertir en immobles”, ha afirmat, recordant, però, que aquesta proposta “ens van negar amb comissió”.
Davant aquest escenari, Baró ha assegurat que el PS demanarà explicacions directes a la titular d’Habitatge, Conxita Marsol: “Li demanaré clarament quines són aquestes noves propostes, què pensen fer per frenar aquesta inversió estrangera en immobiliari i si realment estan interessats o no en fer-ho”, ha indicat. Altrament, el conseller també ha acusat l’Executiu de mantenir una actitud d’“immobilisme constant” i ha criticat que les mesures anunciades pel Govern “després resulta que no funcionen”. Segons ha afirmat, el país viu “una de les majors crisis socials” vinculades a l’habitatge i ha advertit que “la gent es sent expulsada del seu país”.
Per altra banda, i en resposta a les declaracions de Marsol, qui ha acusat l’oposició de no presentar propostes, Baró ha reivindicat la feina parlamentària del PS. “Propostes n’hem fet, n’estem fent”, ha defensat, tot recordant iniciatives com un nou sistema de crèdits tous o les mesures vinculades a la inversió estrangera. “Que no diguin que no tenim propostes, sinó que el seu model no és el nostre”, ha etzibat. En aquesta línia, ha assegurat que la diferència entre els dos projectes polítics és que “mentre ells són liberals, nosaltres pensem en la ciutadania en general”.