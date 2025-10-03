El projecte del parc natural nacional, clau per assolir el 30% de territori protegit, entra ja en fase de consulta

El projecte per crear un nou parc natural nacional a Andorra ha iniciat una nova etapa amb la posada en marxa d’una ronda de reunions amb actors institucionals, socials, econòmics i mediambientals. L’objectiu és exposar els detalls de la iniciativa, recollir aportacions i avançar cap a la redacció de la futura llei de declaració del parc. La proposta preveu protegir un total de 73 km² de territori, fet que permetria superar l’objectiu marcat pel Govern d’arribar al 30% del territori sota figures de protecció ambiental abans del 2030.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha encapçalat aquesta setmana diverses trobades acompanyat dels cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i d’Ordino, Maria del Mar Coma. Entre els col·lectius amb qui ja s’han reunit hi ha l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma), l’associació Laika i l’Associació de Propietaris de Terres no Edificades d’Andorra. També han mantingut una trobada amb l’Associació de Pagesos i Ramaders, i està previst que el calendari de consultes s’ampliï durant el mes d’octubre.
El projecte va fer un pas decisiu el 5 de juny, amb la signatura d’un memoràndum d’entesa entre el Govern i els comuns de Canillo i Ordino. La nova figura de protecció se sumarà als parcs naturals ja existents —el Comapedrosa i la vall de Sorteny— i al paisatge cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, conformant una xarxa d’espais naturals de valor ecològic, paisatgístic i patrimonial.
Durant les trobades, el ministre i els cònsols defensen la compatibilitat del parc amb els usos tradicionals del territori, com l’agricultura, la ramaderia extensiva, la caça o la pesca, i asseguren que es respectaran tant les competències institucionals com els drets dels propietaris. També es treballa paral·lelament en l’elaboració dels plans de gestió, els quals hauran de definir els criteris i usos específics per fer del futur parc un espai natural protegit amb garanties jurídiques i tècniques, com preveu la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
“El patrimoni natural no és només una responsabilitat institucional; és també una oportunitat per reforçar la nostra identitat de societat de muntanya i garantir la sostenibilitat per a les generacions futures”, ha afirmat el ministre Casal, qui ha reiterat el compromís del Govern amb una política ambiental “ambiciosa, consensuada i dotada de mitjans reals”.