El Govern modifica el reglament de l’IRNR per simplificar l’accés al règim dels treballadors fronterers i temporers

El Govern ha aprovat una modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals (IRNR) amb l’objectiu d’avançar en la simplificació i digitalització dels tràmits que es realitzen al Departament de Tributs i de Fronteres. El canvi respon a una demanda del sector empresarial i permetrà que les empreses presentin telemàticament, en nom dels seus treballadors, les sol·licituds d’acolliment al règim especial de treballadors fronterers i temporers.
Segons l’Executiu, la incorporació d’aquest procediment telemàtic permetrà optimitzar els recursos tant de l’administració com de les entitats privades, a més de reduir les cues que habitualment es produeixen a l’inici de la temporada d’hivern al servei d’atenció al públic.
Aquest règim especial possibilita que els treballadors no residents fiscals contractats per empreses residents o establertes al Principat i subjectes totalment al règim de la CASS puguin tributar segons les normes generals de l’IRPF. Això inclou les mateixes deduccions —CASS i 3%—, el mínim personal exempt de 24.000 euros i la bonificació de la quota de tributació. Les previsions del Govern indiquen que aquesta simplificació beneficiarà al voltant de 5.000 treballadors temporers, o les empreses que els contracten.