Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La concentració pacífica aquest dimarts per part d'alguns residents veneçolans a la capital. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Política internacional

El Govern reitera el seu suport al poble de Veneçuela i demana una solució “pacífica” al conflicte internacional

El ministre portaveu recorda que el Principat “sempre s’ha posicionat en contra dels règims opressors que no respecten els drets humans”

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha reiterat aquest dimecres el posicionament del Govern davant el conflicte internacional a Veneçuela, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Casal ha recordat el missatge que ja va traslladar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, els darrers dies, basat en la solidaritat amb el poble veneçolà i en la defensa d’una resolució pacífica del conflicte. “El primer és mostrar la solidaritat del poble andorrà cap al poble veneçolà, que ha patit les conseqüències d’un règim opressor i antidemocràtic”, ha exposat el ministre portaveu.

En aquest sentit, Casal ha afirmat que Andorra “sempre s’ha posicionat en contra dels règims opressors que no respecten els drets humans” i que, com a país desmilitaritzat, defensa “la pau en tots els conflictes”. Així, ha subratllat que el posicionament andorrà també es fonamenta en el respecte al dret internacional, a la voluntat del poble veneçolà i a la Carta de les Nacions Unides. “No és Andorra qui ha de puntualitzar el contingut de la Carta”, ha indicat, tot remarcant que aquesta tasca correspon als fòrums multilaterals i als seus representants.

“El primer és mostrar la solidaritat del poble andorrà cap al poble veneçolà, que ha patit les conseqüències d’un règim opressor i antidemocràtic […]” – Guillem Casal

D’aquesta manera, el portaveu ha assenyalat que el secretari general de l’ONU, António Guterres, és qui està en posició de determinar si s’han vulnerat drets reconeguts internacionalment. A més, ha assegurat que Andorra segueix de prop els debats que tenen lloc al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, malgrat no formar-ne part. “No tenim el mateix altaveu diplomàtic, però sí el mateix pes a nivell de vot”, ha afirmat, tot destacant que el Govern vol que es respectin tres preceptes: defugir règims opressors, donar suport al poble veneçolà i respectar tant la voluntat expressada democràticament a les urnes com el dret internacional.

Posicionament sobre Groenlàndia

Qüestionat també pel posicionament d’Andorra davant les amenaces dels Estats Units sobre Groenlàndia, Casal ha indicat que el Govern aplica els mateixos principis. Així, ha recordat la relació amb Dinamarca i el posicionament expressat recentment pels països de la Unió Europea, així com la voluntat compartida pels estats occidentals. En aquest context, ha remarcat que Andorra “no pot fer altra cosa que refermar els seus compromisos”, tant pel que fa al dret internacional i a la Carta de les Nacions Unides com en l’alineament amb el corrent de posicionament dels països europeus en els conflictes internacionals.

Una quarantena de residents veneçolans es concentren entre l’alegria i l’encara incertesa pel futur del país

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Quan el relat institucional no arriba a la realitat de l’habitatge
El sector hoteler acomiada la campanya de Nadal amb un balanç positiu tot i la manca de personal en alguns perfils
Casal respon pel cas de la mare soltera desnonada: “Ningú s’ha quedat mai al carrer després d’un desnonament”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El dispositiu de Nadal es tanca amb l’entrada de més de 235.000 vehicles, tot i que condicionat pels talls a França
  • Societat
El Ministeri de Salut retira de forma preventiva alguns productes de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé
  • Societat
L’Assemblea Ciutadana ja compta amb els 50 membres que analitzaran les propostes per a l’Andorra del futur
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La reforma de l’antic hotel Jaume I preveu 18 nous habitatges per a gent gran amb una inversió de dos milions
  • Parròquies
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu