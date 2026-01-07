El Govern reitera el seu suport al poble de Veneçuela i demana una solució “pacífica” al conflicte internacional

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha reiterat aquest dimecres el posicionament del Govern davant el conflicte internacional a Veneçuela, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Casal ha recordat el missatge que ja va traslladar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, els darrers dies, basat en la solidaritat amb el poble veneçolà i en la defensa d’una resolució pacífica del conflicte. “El primer és mostrar la solidaritat del poble andorrà cap al poble veneçolà, que ha patit les conseqüències d’un règim opressor i antidemocràtic”, ha exposat el ministre portaveu.
En aquest sentit, Casal ha afirmat que Andorra “sempre s’ha posicionat en contra dels règims opressors que no respecten els drets humans” i que, com a país desmilitaritzat, defensa “la pau en tots els conflictes”. Així, ha subratllat que el posicionament andorrà també es fonamenta en el respecte al dret internacional, a la voluntat del poble veneçolà i a la Carta de les Nacions Unides. “No és Andorra qui ha de puntualitzar el contingut de la Carta”, ha indicat, tot remarcant que aquesta tasca correspon als fòrums multilaterals i als seus representants.
D’aquesta manera, el portaveu ha assenyalat que el secretari general de l’ONU, António Guterres, és qui està en posició de determinar si s’han vulnerat drets reconeguts internacionalment. A més, ha assegurat que Andorra segueix de prop els debats que tenen lloc al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, malgrat no formar-ne part. “No tenim el mateix altaveu diplomàtic, però sí el mateix pes a nivell de vot”, ha afirmat, tot destacant que el Govern vol que es respectin tres preceptes: defugir règims opressors, donar suport al poble veneçolà i respectar tant la voluntat expressada democràticament a les urnes com el dret internacional.
Posicionament sobre Groenlàndia
Qüestionat també pel posicionament d’Andorra davant les amenaces dels Estats Units sobre Groenlàndia, Casal ha indicat que el Govern aplica els mateixos principis. Així, ha recordat la relació amb Dinamarca i el posicionament expressat recentment pels països de la Unió Europea, així com la voluntat compartida pels estats occidentals. En aquest context, ha remarcat que Andorra “no pot fer altra cosa que refermar els seus compromisos”, tant pel que fa al dret internacional i a la Carta de les Nacions Unides com en l’alineament amb el corrent de posicionament dels països europeus en els conflictes internacionals.