Inclusió social

El Govern crea una targeta nacional d’acreditació per a la discapacitat davant la manca d’una europea

El nou document es lliurarà automàticament als nous dictàmens de la CONAVA i substituirà de forma progressiva la targeta blava

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha presentat aquest dijous la nova targeta d’acreditació per a persones amb discapacitat, coincidint amb la commemoració del Dia Nacional del Conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

La nova targeta ha estat desenvolupada en col·laboració amb les entitats del sector i està destinada a facilitar la identificació de les persones amb discapacitat, tant a nivell nacional com internacional. El document s’emetrà de manera automàtica per a totes les persones que rebin a partir d’ara un dictamen favorable de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA), i s’anirà distribuint progressivament a les 1.943 persones que actualment disposen de la targeta blava. “La targeta no substitueix la blava”, ha aclarit Marín, “però es procedirà a una substitució progressiva i se’ls comunicarà a les persones usuàries quan la podran canviar”.

La nova acreditació incorpora el símbol d’accessibilitat de les Nacions Unides i la paraula “acreditació” escrita en braille, per facilitar-ne la identificació a persones amb discapacitat visual. A més, inclou informació sobre la necessitat de suport personal o dificultats de mobilitat, així com dades bàsiques com el número d’identificació administrativa (NIA), una fotografia i la validesa del document, la qual estarà vinculada a la caducitat del grau de menyscabament reconegut per la CONAVA.

Pel que fa a la seva utilització internacional, la ministra ha explicat que la targeta conté “ítems similars” als dels models espanyol i francès, i que per aquest motiu s’espera que pugui ser acceptada també en aquests països. Tot i no requerir una homologació formal, el Ministeri d’Afers Exteriors treballarà per informar les autoritats veïnes sobre l’existència del document. “És bo informar-ho”, ha apuntat Marín, que ha afegit que “com que des que vaig arribar al ministeri no hem rebut cap notícia sobre una targeta europea, hem decidit impulsar la nostra pròpia acreditació”.

La presentació s’ha fet durant una trobada entre el Govern i la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), en el marc d’una ronda de contactes amb les entitats del sector. La ministra ha explicat que “aquesta targeta s’ha treballat conjuntament amb les associacions” i ha confirmat que s’ha presentat oficialment a la FAAD durant la reunió, durant la qual també s’han tractat altres qüestions, com les necessitats de l’entitat de cara a la preparació del pressupost del 2026, així com l’estat de tramitació de dues normatives clau: la Llei d’accessibilitat universal —actualment en fase parlamentària— i la futura Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, prevista per al 2026.

En relació amb aquesta última, Marín ha explicat que el ministeri treballa “article per article amb el gabinet jurídic” per analitzar les recomanacions del Conveni de les Nacions Unides i incorporar-les al text. “Quan tinguem un text base, convocarem les entitats per treballar-lo conjuntament”, ha dit, tot indicant que l’objectiu és tenir la proposta enllestida abans d’acabar l’any. “És una feina minuciosa, cal refer-lo de nou”, ha remarcat.

Optimisme davant les vacants del SAD

Per altra banda, Marín s’ha mostrat optimista amb poder cobrir totes les vacants del servei d’atenció domiciliària (SAD), malgrat les dificultats per trobar personal. “Els edictes per trobar personal continuen sortint”, ha manifestat, tot indicant, a més, que es farà una campanya de comunicació específica per comunicar aquests llocs de treball. Actualment el servei compta amb 21 persones i serien necessàries entre 10 i 12 més per arribar a 34, la xifra que es considera òptima per donar cobertura a totes les necessitats.

Marín ha reconegut que la manca de personal està fent que a hores d’ara es cobreixin els serveis més essencials, però es deixin de banda d’altres que són “igualment necessaris” com seria l’acompanyament. “Em molesta no poder-los donar”, ha reconegut la titular d’Afers Socials, qui ha incidit que malgrat les dificultats “no es deixa ningú que ho necessiti” sense aquest servei, ja que fins i tot es recorre a empreses privades en “moments difícils”.