  • Un veterinari del ministeri administrat un vaccí contra la dermatosi nodular contagiosa a una vaca. | SFGA
Agències
3.500 dosis adquirides

El Govern augmentarà en més d’un 60% el pressupost de salut animal per reforçar la vigilància sanitària el 2026

Guillem Casal destaca que la vacunació anticipada ja cobreix el 70% del total de la cabana bovina del país i permet avançar cap a la immunitat de grup

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha afirmat que el 70% de la cabana bovina d’Andorra ja ha estat vacunada en el marc d’una campanya preventiva per anticipar-se a possibles brots de malalties. Paral·lelament, el Govern incrementarà en més d’un 60% el pressupost destinat a salut animal de cara al 2026, amb un reforç especial en la compra de medicaments i en les mesures de desinfecció i control sanitari.

“El nostre sector boví és petit a escala internacional i compta amb una raça pròpia que cal protegir. Per això vam decidir avançar la vacunació, adquirint 3.500 dosis” – Guillem Casal

La vacunació anticipada, la qual afecta principalment la raça autòctona bruna d’Andorra, s’ha dut a terme seguint els protocols acordats amb la Unió Europea des del 2009 i permetrà assolir pròximament la immunitat de grup. “El nostre sector boví és petit a escala internacional i compta amb una raça pròpia que cal protegir. Per això vam decidir avançar la vacunació, adquirint 3.500 dosis. Actualment, aproximadament el 70% dels animals i de les explotacions ramaderes ja estan coberts”, ha detallat Casal en declaracions a l’ANA.

