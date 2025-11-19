Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Helicòpter per al transport sanitari. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Publicació al BOPA

L’Executiu adjudica per més de 4,34 milions anuals el servei d’helicòpter a Heliand per al període 2026-2031

Es preveuen fins a 485 hores de vol anuals entre aeronau biturbina i monoturbina, i una despesa repartida amb el transport sanitari del SAAS

El departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, adscrit al Ministeri de Justícia i Interior, ha adjudicat de manera definitiva per un import global de 4.341.573,73 euros anuals els serveis d’helicòpter per a l’ús de l’administració general per la temporada 2026-2031. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’adjudicació ha recaigut sobre Heliand, la qual continuarà prestant aquest servei a l’estat durant sis anys més.

L’import global es distribueix entre 1.650.251,33 euros com a previsió anual de serveis per a l’administració general i 2.691.206,4 euros per al transport sanitari (SAAS)

Entrant al detall, l’import global es distribueix entre 1.650.251,33 euros com a previsió anual de serveis per a l’administració general i 2.691.206,4 euros per al transport sanitari (SAAS). La disponibilitat anual d’aquest servei inclou fins a 400 hores de vol per a l’helicòpter biturbina i fins a 85 hores pel que fa a l’helicòpter monoturbina. Els preus de les hores suplementàries seran de 5.146,63 euros en el primer cas i de 2.487,1 en el segon.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La vintena de pisos assequibles de l’antic hotel Hermus tindran una renda mensual d’entre 416 i 602 euros
Concòrdia reclama la compareixença de Tor per donar explicacions sobre l’impacte de l’Entry/Exit al país
L’Escola Andorrana activa millores clau per modernitzar el funcionament i l’orientació educativa del sistema

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un 16% de permisos per a la temporada no compleixen els requisits, tot i que el Govern manté que aquesta no perilla
  • Societat
L’UCA registra 879 pacients durant el 2024, el volum més alt en cinc anys i un increment del 51% respecte al 2020
  • Societat
La darrera campanya de donació de la Creu Roja s’enceta amb la voluntat de cloure l’any amb 1.500 oferiments
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El ‘Neret’ del Poblet de Nadal creix amb una inversió de 27.000 euros, 41 artistes i ampliant l’oferta gastronòmica
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià atura el revestiment de la façana del Centre Cultural Lauredià pel despreniment d’una peça d’alumini
  • Parròquies, Societat
Constituït el nou Consell de Joves d’Andorra la Vella amb representants de sis centres educatius del país
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu