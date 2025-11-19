L’Executiu adjudica per més de 4,34 milions anuals el servei d’helicòpter a Heliand per al període 2026-2031

El departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, adscrit al Ministeri de Justícia i Interior, ha adjudicat de manera definitiva per un import global de 4.341.573,73 euros anuals els serveis d’helicòpter per a l’ús de l’administració general per la temporada 2026-2031. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’adjudicació ha recaigut sobre Heliand, la qual continuarà prestant aquest servei a l’estat durant sis anys més.
L’import global es distribueix entre 1.650.251,33 euros com a previsió anual de serveis per a l’administració general i 2.691.206,4 euros per al transport sanitari (SAAS)
Entrant al detall, l’import global es distribueix entre 1.650.251,33 euros com a previsió anual de serveis per a l’administració general i 2.691.206,4 euros per al transport sanitari (SAAS). La disponibilitat anual d’aquest servei inclou fins a 400 hores de vol per a l’helicòpter biturbina i fins a 85 hores pel que fa a l’helicòpter monoturbina. Els preus de les hores suplementàries seran de 5.146,63 euros en el primer cas i de 2.487,1 en el segon.