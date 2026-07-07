El Gim Jove tanca el primer any de funcionament amb un balanç positiu i la participació de fins a 56 adolescents

El Gim Jove, impulsat pel Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, ha tancat el seu primer any de funcionament amb un balanç molt positiu. En aquest sentit, des de l’octubre del 2025 i fins al juny d’enguany, un total de 56 adolescents han participat en el projecte, una xifra que «confirma la bona acollida de la iniciativa i la consolida com un servei de referència per als joves de la parròquia». Cal recordar que la iniciativa va néixer arran de les propostes formulades pel Consell de Joves 2023-24, el qual va posar de manifest la conveniència de disposar d’un espai de pràctica esportiva adaptat als nois i noies d’entre 12 i 15 anys.
Així, es va posar en marxa com una prova pilot gratuïta entre els mesos d’octubre i desembre del 2025. Davant la bona resposta dels participants, la corporació de la capital va decidir consolidar el servei a partir del passat gener amb un sistema d’inscripció trimestral, mantenint un preu assequible per afavorir-ne l’accés i reforçar el compromís dels participants amb l’activitat física. A més, compta amb la col·laboració de l’FC Andorra, el qual assumeix el cost del monitor.
Cal destacar que del total de participants, 15 són noies i 41 són nois, amb una mitjana d’edat de 14 anys. «La bona resposta que ha tingut el Gim Jove confirma que escoltar els joves és la millor manera d’impulsar serveis que donin resposta a les seves necessitats reals», ha afirmat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. «El Gim Jove és molt més que un espai per fer esport. És un lloc on els adolescents poden adquirir hàbits saludables, relacionar-se i créixer en un entorn segur i acompanyat», conclou.