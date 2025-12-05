El fòrum parlamentari iberoamericà inicia els treballs definint els temes centrals que es tractaran a Madrid

Aquest divendres s’ha celebrat al ‘Congreso de los Diputados’ i al ‘Senado’ la reunió preparatòria del XII Fòrum Parlamentari Iberoamericà, en la qual ha participat el síndic general, Carles Enenyat, que tindrà lloc a Madrid la tardor del 2026. La sessió ha servit per consensuar els temes que articularan els treballs de la pròxima edició i que han centrat les intervencions de les delegacions participants.
Els representants dels 22 països han coincidit en la necessitat de disposar d’eines que permetin afrontar l’impacte de la intel·ligència artificial, així com en el repte de reforçar la democràcia i el paper dels parlaments. També han remarcat la importància de potenciar la col·laboració dins un espai iberoamericà que reuneix prop de 700 milions de persones.
Els informes previs abordaran intel·ligència artificial, participació democràtica i diplomàcia parlamentària abans de ser elevats a la propera cimera iberoamericana
Ensenyat, ha destacat que fòrums com aquest són essencials per poder encarar “els problemes, sovint compartits, i impulsar la col·laboració entre els nostres parlaments”. Ha demanat que els legislatius “siguem àgils, però segurs, en la legislació que afecta els reptes de la societat actual”, especialment en relació amb “la intel·ligència artificial que ens exigeix una resposta urgent, coordinada, però sobretot ètica i raonada”. Ha insistit que “la tecnologia ha de servir per potenciar la transparència i l’ètica pública, i bastir ponts amb la societat civil”.
Pel que fa a la defensa de la democràcia, Ensenyat ha recordat que “cal garantir que el treball dels parlaments s’encamini a evitar la construcció d’una societat tecnofeudal” i ha subratllat la necessitat de “obrir els parlaments a la ciutadania” perquè continuïn actuant com a referent representatiu.
El secretari general de la Secretaria General Iberoamericana, Andrés Allamand, ha explicat que aquesta trobada obre el procés d’elaboració d’informes que hauran de rebre l’aval de dos terços dels països membres abans de ser presentats a la pròxima cimera de caps d’Estat i de Govern. En avançar-ne el contingut, ha indicat que els documents preliminars tractaran sobre la intel·ligència artificial, els mecanismes per fer la democràcia més participativa i el paper de la diplomàcia parlamentària.