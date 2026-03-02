El departament de Social d’Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial

El departament de Social del Comú d’Andorra la Vella ha traslladat les seves dependències a l’edifici administratiu de Prat de la Creu (planta baixa) amb l’objectiu de fer-lo més accessible i alhora més confidencial per a les persones que el visiten. A més, també permet a la corporació estalviar-se el lloguer de 877 euros al mes que fins ara estaven pagant per uns baixos situats a Príncep Benlloch.
La reforma ha costat 30.000 euros i el canvi principal ha sigut fer les separacions dels espais, ja que abans era un local diàfan. La resta, res destacat que no impliqui qualsevol reforma com la pintura, el cablejat i també retirar alguna peça de la Vall del Madriu que, segons ha indicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, “entrava dins del mateix pressupost”.
Pel que fa a l’antic espai, Nazzaro ha explicat que “era molt petit”, un fet que provocava que els professionals que treballaven en l’atenció directa “no tinguessin confidencialitat”. Ara, en aquest nou espai, Nazzaro ha apuntat que “disposem de diferents zones d’atenció on es pot atendre realment les persones i que hi hagi una mica més de discreció a l’hora de poder arribar als departaments socials”.
En aquest sentit, la consellera ha destacat que una de les demandes dels usuaris de Príncep Benlloch era que només hi havia una sala per visitar, la qual estava al mig de tothom, provocant que la resta de treballadors i usuaris s’escoltessin els uns als altres. “Crec que ara dignifica molt més poder ser atès i que no estiguin tots els professionals escoltant alhora”. Així, el departament pot atendre tres persones alhora en dos despatxos tancats i una altra sala, mentre que si arriba una trucada ningú dels altres espais la podrà escoltar com estava passant fins ara.
Una altra de les demandes dels usuaris ha estat l’accessibilitat. I és que tot i que l’altre espai estava a peu de carrer, Nazzaro ha fet incís que a Prat de la Creu “hi ha pàrquings a la vora, tens una parada d’autobús just davant i crec que això facilita que puguis venir i que estigui molt més accessible a la gent”, ha esmentat.
D’altra banda, la consellera de Social ha aprofitat per fer balanç sobre les demandes del servei, destacant que hi ha hagut un increment. En aquesta línia, Nazzaro ha puntualitzat que abans la persona que venia a serveis socials ho feia per una demanda “més concreta” i ara les demandes són més obertes.
Per aquest motiu, també ha volgut “desmitificar” que “la persona que ve a serveis socials només és la que ho necessita, si no aquella també que ve a informar-se de molts serveis que s’atorguen als ciutadans”. Finalment, cal esmentar que dels 101 treballadors que té el departament, sis s’ubiquen a les noves instal·lacions obertes des d’aquest mes de març.