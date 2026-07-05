El consolat lusità prepara sessions informatives sobre els programes de retorn en un context de consultes

El Consolat General de Portugal a Andorra organitzarà aquest setembre diverses sessions informatives adreçades als residents portuguesos interessats a tornar al seu país. La iniciativa, impulsada conjuntament amb la Direcció General de les Comunitats Portugueses, arriba en un context en què el consolat rep consultes de persones que volen conèixer els ajuts disponibles i els tràmits necessaris per retornar a Portugal.
El cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha, ha afirmat que l’interès pel retorn no és nou i que el consolat ja el va detectar des de la seva arribada al Principat. «La demanda ja existia. Ens en vam adonar des que vaig arribar perquè les persones venen aquí a demanar informació», ha assegurat. En aquest sentit, ha remarcat que l’interès pels programes de suport al retorn «sempre ha existit» entre la diàspora portuguesa i que ara es manté mentre el govern portuguès ultima el desplegament del nou programa ‘Voltar’, el qual substituirà i complementarà l’actual ‘Regressar’.
«La demanda ja existia. Ens en vam adonar des que vaig arribar perquè les persones venen aquí a demanar informació» – Duarte Pinto da Rocha
Les jornades informatives serviran per resoldre dubtes sobre aspectes pràctics del retorn, com ara les equivalències de títols acadèmics, els tràmits per traslladar els béns personals, les candidatures a les universitats portugueses o els incentius fiscals previstos per a les persones que decideixin reinstal·lar-se a Portugal. Està previst que les sessions es facin tant a la seu del consolat com en espais d’associacions portugueses del Principat, amb l’objectiu d’arribar al màxim de residents.
Pinto da Rocha ha explicat que les consultes provenen de perfils diversos i no es limiten a persones pròximes a la jubilació. «Sí, hi ha famílies interessades. Ho veiem en totes les franges d’edat», ha afirmat. De fet, ha assenyalat que entre les persones que s’adrecen al consolat també hi ha famílies de 30 i 40 anys, així com descendents de la immigració portuguesa que estudien la possibilitat d’establir-se al país lusità.
Segons el cònsol, els motius que poden influir en aquesta decisió són diversos. D’una banda, ha apuntat que el cost de la vida pot pesar en alguns casos. De l’altra, ha destacat l’atractiu creixent de les universitats portugueses. «Crec que, en part dels casos, això també hi pot tenir a veure. Les universitats portugueses han fet un recorregut molt important i avui ocupen posicions destacades en els rànquings europeus», ha indicat. Al seu parer, aquest fet pot portar algunes famílies a valorar el retorn perquè els fills continuïn els estudis superiors a Portugal.
Per una part, el cònsol general de Portugal a Andorra apunta que el cost de la vida pot pesar en alguns casos
D’igual forma, el cònsol ha remarcat que el programa ‘Voltar’ encara es troba en fase de desenvolupament reglamentari, motiu pel qual les sessions previstes per al setembre se centraran, sobretot, a explicar els procediments administratius i els recursos disponibles. «Tindrem una missió d’informació destinada a la població portuguesa resident per aclarir qüestions pràctiques», ha avançat.
Més enllà dels programes de retorn, Pinto da Rocha ha recordat que una de les funcions del consolat és acompanyar la comunitat portuguesa resident al Principat en totes les etapes de la seva relació amb Portugal. «Hi ha qui decideix quedar-se a Andorra i hi ha qui decideix tornar. És una decisió estrictament personal, però nosaltres hi som per donar suport a aquells que vulguin fer aquest pas», ha afirmat.
Actualment, la comunitat portuguesa representa prop del 9% de la població resident a Andorra, segons les dades oficials. Tot i això, el cònsol estima que, si s’hi sumen els fills i nets dels primers immigrants portuguesos, les persones d’origen portuguès podrien representar al voltant del 20% dels residents al Principat.
Actualment, la comunitat portuguesa representa prop del 9% de la població resident a Andorra, segons les dades oficials
Per la seva part, el president del Grup de Folklore Casa de Portugal, José Luis Carvalho, ha explicat que les entitats van conèixer la iniciativa en una reunió prèvia amb el cònsol i que van decidir implicar-s’hi perquè consideren que es tracta d’una informació «molt útil». En el seu cas, l’associació acollirà una de les sessions el pròxim 11 de setembre.
Carvalho ha assenyalat que una part important de la immigració portuguesa resident a Andorra està arribant a l’edat de jubilació i que molts d’aquests residents opten per tornar a Portugal. Per aquest motiu, considera que les xerrades són «una bona iniciativa». A més de les sessions informatives obertes, ha explicat que els representants desplaçats des de Lisboa també atendran consultes individualitzades perquè les persones interessades puguin resoldre dubtes sobre la seva situació concreta abans de prendre la decisió de retornar, informa l’ANA.