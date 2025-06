El Consell Superior de la Justícia constata desequilibris persistents de gènere als càrrecs de lideratge judicial

Tot i la majoria femenina en cossos com batllia o fiscalia adjunta, reclamen polítiques específiques de promoció i lideratge institucional inclusiu

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha impulsat tres accions clau per avançar cap a una Justícia més equitativa, inclusiva i plural. D’una banda, ja ha fet arribar al Consell General i al Govern el segon informe d’impacte de gènere en l’àmbit judicial, corresponent a l’any 2024. El document respon als mandats establerts per la Llei 6/2022 i als compromisos internacionals d’Andorra en matèria d’igualtat, com el Conveni CEDAW, la Carta Social Europea o l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’informe constata una presència majoritàriament femenina en diversos cossos judicials: un 64,7% entre els batlles, un 62,5% entre els fiscals adjunts i un 72,7% entre els secretaris judicials. Malgrat aquestes dades, el CSJ alerta que encara persisteixen desequilibris en les posicions de lideratge. La fiscalia general, designada pel Govern, continua ocupada per un home, i la composició del propi Consell Superior de la Justícia, escollit per institucions diverses —com l’executiu, la Sindicatura, els coprínceps i els professionals de la judicatura— també mostra una infrarepresentació femenina.

Davant aquesta situació, el CSJ recomana l’aplicació de polítiques de promoció activa, formació específica en lideratge inclusiu i l’establiment d’auditories per als processos de nomenament. L’informe també apunta a la necessitat de millorar la recollida de dades i d’impulsar enquestes qualitatives per detectar possibles desigualtats estructurals.

Altrament, el CSJ també ha posat en marxa dues sessions formatives amb l’objectiu de consolidar la formació interna en matèria d’igualtat i de millorar l’abordatge de la violència de gènere dins el sistema judicial. La primera formació s’imparteix aquest divendres i ofereix una aproximació general al fenomen de la violència masclista, mentre que la segona es durà a terme el dijous 3 de juliol i tindrà caràcter obligatori. Està adreçada als secretaris judicials i al personal de recepció, i se centrarà en l’aplicació del protocol ‘Codi Lila’. La sessió té per objectiu millorar les eines de detecció, resposta i acompanyament davant possibles casos de violència masclista en l’àmbit judicial.