El Consell General haurà d’adaptar la Llei de conflictes col·lectius per garantir el dret a recurs en els arbitratges

Un grup parlamentari treballarà en la proposició de llei que haurà d’adaptar a la Constitució l’article 6 de la Llei de conflictes col·lectius després de la sentència del Tribunal Constitucional vinculada al cas de Coopalsa. Així ho ha explicat aquest dimecres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha volgut aclarir que la resolució “no és del laude en si”, sinó que respon a una qüestió plantejada pel Tribunal Superior sobre la constitucionalitat de diversos articles de la normativa aprovada el 2018.
Segons ha detallat, l’article 6 “és contrari a una sèrie d’articles de la Constitució”, fet que obliga a “subsanar aquesta inconstitucionalitat”. En aquest sentit, ha indicat que ja s’ha activat la via legislativa: “S’ha de tenir en compte que és una proposició de llei que es va entrar al Consell General i ja s’ha parlat amb el grup perquè treballi en una proposició de llei que analitzi com constitucionalitzar aquest article”.
Així, la ministra ha explicat que “ha d’haver-hi possibilitat de recórrer a instància”, apuntant que aquesta és la base de la inconstitucionalitat detectada. Pel que fa a les possibles solucions, Marsol ha exposat diferents opcions que s’hauran d’analitzar en el marc parlamentari, com ara que el laude “pugui ser recorregut” o bé que, “en cas que no hi hagi acord en el moment de nomenar l’àrbitre, es vagi directament a jurisdicció”. En tot cas, ha precisat que serà aquest grup qui, posteriorment, “parlarà amb altres grups i veuran quina mesura adoptaran”.
Marsol també ha obert la porta a revisar el funcionament general del sistema d’arbitratge laboral, apuntant que “potser sí que seria moment de clarificar també les condicions de com i quan es pot anar al laude”, especialment en situacions com la de Coopalsa, en què, després d’un procés de conciliació sense acord, el Departament de Treball va haver nomenar un àrbitre. Amb tot, ha indicat que caldrà “analitzar-ho amb més detall” i esperar també la resolució del Tribunal Superior de Justícia.