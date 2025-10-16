Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Representació de l'amfiteatre que es vol fer a la part exterior de Casa de la Vall. | Consell General
Elena Hernández Molina
Avança la reforma patrimonial

El Consell General adjudica per 2 milions d’euros la segona fase de la remodelació de la Casa de la Vall

Els treballs, amb un termini d’execució de vuit mesos, inclouran la construcció d’un amfiteatre i s’executaran entre 2024 i 2025

El Consell General ha adjudicat a l’empresa Edicom la segona fase de les obres de remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall, per un import total de 2.036.522 euros. D’aquesta quantitat, 1,4 milions corresponen al pressupost d’aquest any i 550.886 euros s’inclouran en el del 2025. El termini d’execució dels treballs és de vuit mesos.

Aquesta nova etapa del projecte preveu la construcció d’un amfiteatre, que formarà part d’un espai dissenyat per revitalitzar l’estètica i la funcionalitat de l’entorn de la Casa de la Vall. L’objectiu és crear un espai de convivència cívica integrat de manera respectuosa amb el conjunt patrimonial i amb vocació d’obertura a la ciutadania. Aquesta fase no inclou, però, el mobiliari urbà ni l’enjardinament, que s’abordaran més endavant.

La primera fase del projecte, iniciada a finals de gener del 2024, s’ha centrat en el moviment de terres i treballs especials, que han afectat els jardins i l’aparcament exterior de la Casa de la Vall. També ha inclòs la construcció del túnel del Tossal, una infraestructura que ha de millorar la connexió entre el barri antic d’Andorra la Vella i el centre històric.

Comparteix
Notícies relacionades
Gómez considera que l’equip ha de millorar més en atac que en defensa: “Si ataques bé, et generaran menys perill”
Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters amb Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro competint al cor del país
Els equips d’esquí alpí reprenen els entrenaments a Wittenburg abans de viatjar a Levi per preparar la temporada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Detingut a la capital un home buscat a Espanya per complir una condemna per agressions sexuals a menors
  • Societat
FEDA treballa per resoldre una incidència tècnica que impedeix validar l’abonament resident a l’app Mou-te
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu