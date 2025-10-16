El Consell General adjudica per 2 milions d’euros la segona fase de la remodelació de la Casa de la Vall

El Consell General ha adjudicat a l’empresa Edicom la segona fase de les obres de remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall, per un import total de 2.036.522 euros. D’aquesta quantitat, 1,4 milions corresponen al pressupost d’aquest any i 550.886 euros s’inclouran en el del 2025. El termini d’execució dels treballs és de vuit mesos.
Aquesta nova etapa del projecte preveu la construcció d’un amfiteatre, que formarà part d’un espai dissenyat per revitalitzar l’estètica i la funcionalitat de l’entorn de la Casa de la Vall. L’objectiu és crear un espai de convivència cívica integrat de manera respectuosa amb el conjunt patrimonial i amb vocació d’obertura a la ciutadania. Aquesta fase no inclou, però, el mobiliari urbà ni l’enjardinament, que s’abordaran més endavant.
La primera fase del projecte, iniciada a finals de gener del 2024, s’ha centrat en el moviment de terres i treballs especials, que han afectat els jardins i l’aparcament exterior de la Casa de la Vall. També ha inclòs la construcció del túnel del Tossal, una infraestructura que ha de millorar la connexió entre el barri antic d’Andorra la Vella i el centre històric.