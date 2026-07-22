El Consell de Ministres aprova el Decret de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters

El Decret de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters ha rebut el vistiplau del Consell de Ministres. Així ho han fet saber aquesta tarda després de la sessió, esmentant que també s’han aprovat els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn. En aquest sentit, des de l’Executiu s’ha informat que el passat mes de novembre es van iniciar els tràmits per a la definició de l’entorn de protecció d’aquest bé d’interès cultural, mitjançant la publicació de l’edicte al BOPA. Un cop finalitzat el període d’audiència i d’informació pública, «es van rebre un total de set al·legacions, de 77 propietats concernides».
Entrant al detall del document, tal com determina la modificació de la Llei del patrimoni cultural, esmenten que s’han establert dues zones per al monument que regeixen l’entorn de protecció, una d’acompanyament (zona 1) i una altra de preventiva (zona 2). Així, la zona 1 és la més pròxima al monument i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o situades dins del perímetre de 20 metres comptats des del bé d’interès cultural, per a la qual s’estableixen una sèrie de criteris destinats a preservar la imatge del monument i del seu entorn més immediat. I, la zona 2, va més enllà d’aquest perímetre i s’entén com una continuació del context del monument que inclou la major part de les visuals i elements paisatgístics que l’acompanyen.
«L’objectiu de l’entorn de protecció és assegurar la conservació d’aquest bé d’interès cultural, vetllar pel seu manteniment en un context ambiental adequat i evitar l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals del monument, impedint que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi», cites des de Govern. Ara, amb l’aprovació d’aquest entorn de protecció, hi ha 18 béns d’interès cultural que ja disposen del seu àmbit de protecció.