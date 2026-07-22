Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Sant Miquel d’Engolasters. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Bé d’interès cultural

El Consell de Ministres aprova el Decret de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters

S'han establert dues zones per al monument que regeixen aquest entorn, una d'acompanyament, la zona 1, i una altra de preventiva, dita la zona 2

El Decret de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters ha rebut el vistiplau del Consell de Ministres. Així ho han fet saber aquesta tarda després de la sessió, esmentant que també s’han aprovat els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn. En aquest sentit, des de l’Executiu s’ha informat que el passat mes de novembre es van iniciar els tràmits per a la definició de l’entorn de protecció d’aquest bé d’interès cultural, mitjançant la publicació de l’edicte al BOPA. Un cop finalitzat el període d’audiència i d’informació pública, «es van rebre un total de set al·legacions, de 77 propietats concernides».

Entrant al detall del document, tal com determina la modificació de la Llei del patrimoni cultural, esmenten que s’han establert dues zones per al monument que regeixen l’entorn de protecció, una d’acompanyament (zona 1) i una altra de preventiva (zona 2). Així, la zona 1 és la més pròxima al monument i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o situades dins del perímetre de 20 metres comptats des del bé d’interès cultural, per a la qual s’estableixen una sèrie de criteris destinats a preservar la imatge del monument i del seu entorn més immediat. I, la zona 2, va més enllà d’aquest perímetre i s’entén com una continuació del context del monument que inclou la major part de les visuals i elements paisatgístics que l’acompanyen.

«L’objectiu de l’entorn de protecció és assegurar la conservació d’aquest bé d’interès cultural, vetllar pel seu manteniment en un context ambiental adequat i evitar l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals del monument, impedint que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi», cites des de Govern. Ara, amb l’aprovació d’aquest entorn de protecció, hi ha 18 béns d’interès cultural que ja disposen del seu àmbit de protecció.

Comparteix
Notícies relacionades
Una prova que haurà de demostrar la seva utilitat
La contractació en origen s’activarà dilluns amb una quota de 450 permisos temporals adreçada al sector hoteler
El PS exigeix aturar els expedients d’anul·lació de residència i treball i revisar la política de reagrupament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Canillo no descarta l’expropiació per fer viable el telefèric de l’Armiana si les negociacions continuen encallades
  • Política, Societat
Govern obre fins al 17 d’agost el termini perquè propietaris cedeixin edificis al parc públic d’habitatge assequible
  • Societat
El Constitucional tomba la sentència que va ordenar un desnonament per la presència d’un gos en un pis de lloguer
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Canillo no descarta l’expropiació per fer viable el telefèric de l’Armiana si les negociacions continuen encallades
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella descarta que els agents de circulació facin ús de càmeres corporals durant la Festa Major
  • Parròquies, Societat
Canillo fa un balanç positiu de la prova pilot amb càmeres corporals i manté la voluntat d’implantar-les durant tot l’any
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu