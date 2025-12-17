Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La CASS també ha recordat l’existència d’un servei d’atenció específic adreçat a persones amb dificultats per efectuar gestions digitals, com ara alguns tràmits de cotització. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Digitalització a la CASS

El consell de la CASS aprova mesures per agilitzar la gestió dels fulls grocs amb canals digitals

Els acords inclouen tràmits telemàtics amb centres no convencionals i noves consultes en línia per als assegurats a partir del 2026

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha validat aquest dimecres un conjunt d’actuacions orientades a optimitzar el tractament dels anomenats fulls grocs. Les iniciatives s’han exposat durant la reunió celebrada el 16 de desembre.

Entre les mesures adoptades hi ha la incorporació de canals telemàtics per a la gestió de reemborsaments procedents de diversos centres sanitaris no convencionats del país. Aquesta modificació ha suposat deixar enrere el suport en paper en aquests casos i ha permès disminuir la documentació sotmesa a revisió manual, fet que ha incidit en els terminis de resolució dels expedients que continuen entrant per aquesta via.

La decisió busca reduir paperassa, accelerar expedients i facilitar el seguiment digital dels reemborsaments sanitaris pels afiliats

D’altra banda, l’entitat ha previst que, a partir del gener del 2026, els assegurats puguin accedir a la seva àrea privada per consultar els fulls grocs rebuts i conèixer la situació de cada tràmit en curs.

La CASS també ha recordat l’existència d’un servei d’atenció específic adreçat a persones amb dificultats per efectuar gestions digitals, com ara alguns tràmits de cotització. L’accés a aquest suport ha requerit sol·licitar cita prèvia a través del portal corporatiu o mitjançant el telèfon 870 870.

