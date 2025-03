Procediment disciplinari

El Comú lauredià activa una investigació interna per suposades irregularitats notificades a la Taula de Personal

L’ens comunal ha obert l’expedient després de detectar fins a disset possibles faltes presumptament comeses pel responsable

El Comú de Sant julià de Lòria ha obert un expedient disciplinari al cap del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones a partir de presumptes irregularitats detectades en el marc de la Taula de Personal. L’ens comunal ha informat que l’expedient es va incoar el passat 17 de febrer per la Taula de Personal del comú integrada per representants de tots els grups funcionals, un integrant del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones, un membre de l’Associació de Treballadors del comú de Sant Julià de Lòria, ATCOSA, així com la cònsol menor i la consellera de Gestió i Desenvolupament de Persones.

El que es pretén amb aquesta investigació és donar resposta als membres de la taula, després de detectar fins a disset possibles faltes comeses presumptament pel cap de Gestió i Desenvolupament de Persones. Un cop iniciat el procés, el comú va posar l’afer en coneixement de la Taula de Personal i, posteriorment, ATCOSA com a entitat independent ha emprès les mesures que ha cregut escaients, d’acord amb els seus criteris.

Actualment, el Comú lauredià continua amb la instrucció del cas i preparant el plec de càrrecs. Un procés que s’està portant amb rigor per respecte a la persona objecte de l’expedient i als treballadors que s’hagin pogut veure afectats per les presumptes faltes que s’estan investigant.