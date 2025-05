Millora d’infraestructures

El comú d’Encamp preveu finalitzar la renovació del berenador dels Cortals a finals de juny

El berenador estarà renovat a finals de juny amb espais reordenats, barbacoes desplaçades i nova senyalització turística

El Comú d’Encamp estima que les obres de renovació del berenador dels Cortals estaran enllestides en aproximadament un mes i mig, de manera que l’equipament podrà tornar a estar plenament operatiu a finals de juny. L’actuació té com a finalitat modernitzar les instal·lacions i reubicar les barbacoes i els contenidors de residus més a prop de la carretera, amb l’objectiu de minimitzar-ne la proximitat amb la zona boscosa.

La reforma també contempla una reordenació dels espais per facilitar-ne l’accessibilitat als usuaris. Paral·lelament, s’està aprofitant la intervenció per rehabilitar les estructures de pedra ja existents destinades a seure i menjar. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Construccions Purroy per un import proper als 66.000 euros.

D’altra banda, el comú d’Encamp treballa des de fa temps en la millora de la senyalització de la zona. En aquest sentit, s’han instal·lat nous cartells informatius que descriuen amb més claredat les atraccions turístiques de la parròquia, així com les diferents rutes de senderisme disponibles.