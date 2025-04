Resultats econòmics

El Comú de Canillo liquida el pressupost 2024 amb un balanç positiu de més de 10,7 milions d’euros

Els ingressos han superat els 24,9 milions d’euros mentre que la despesa s’ha situat en el 63% del pressupost inicial

En la sessió del Consell de Comú, celebrada aquest dijous al matí, s’ha aprovat el tancament de comptes de l’exercici 2024 amb un superàvit de 10.713.837 euros. Els ingressos liquidats han estat de 24.961.740 euros, un 110% respecte al pressupostat, destacant els bons resultats en impostos de construcció, taxes i transferències de capital. Per la seva banda, les despeses liquidades s’han situat en 14.247.902 euros, el que representa un 63% del pressupost real. L’execució de les despeses corrents ha arribat al 81%, mentre que les inversions han assolit un 30%. La ràtio d’endeutament s’ha mantingut molt per sota del límit legal, situant-se en un 25%. La tresoreria al tancament de l’exercici és d’11,87 milions d’euros, dels quals 2,25 milions corresponen al fons de reserva.

El cònsol menor de Canillo, Marc Casal, que ha presidit la sessió en substitució del cònsol major, Jordi Alcobé, absent per malaltia, ha subratllat que “hem complert els objectius pressupostaris sense renunciar a impulsar projectes per la parròquia i hem assolit tots els objectius marcats en el pressupost 2024”. Ha afegit que “aquest fet es demostra amb els 20.400.000 € adjudicats respecte dels 20.600.000 € del pressupost 2024”. Casal ha destacat també que “finalment hem tingut 4 milions d’euros més d’ingressos del que s’havia previst inicialment, principalment per l’increment dels impostos de construcció i de l’ITP”.

A més, ha remarcat que “avui ja estaríem en condicions de retornar la totalitat del deute i encara tindríem més de 6 milions d’euros a la caixa” i ha conclòs que “és un adaptament pressupostari de rècord dels últims anys del Comú de Canillo”. En la mateixa línia, el conseller de Finances, Tràmits i Sistemes d’Informació, Joan Antoni Rodríguez, ha apuntat “la bona salut financera del Comú i un exemple és la ràtio d’endeutament molt per sota del límit legal i que el deute net sigui 0 el dia d’avui”.

Pel que fa al projecte Canillo Escènic Arts, el Comú ha adjudicat a BOÏC Estratègia en Màrqueting, SL-AYMARA l’organització de l’esdeveniment pels estius del 2025, 2026 i 2027 per un import de 250.000 € anuals (sense IGI). L’edició d’enguany tindrà lloc la primera setmana d’agost i durarà aproximadament deu dies. Marc Casal ha afirmat que “ens ha donat compte que l’acceptació del turista és molt bona, però també tenim una acceptació excel·lent del resident d’Andorra” i ha explicat que “volem incrementar la partida pressupostària per poder tancar acords a tres anys vista amb les companyies i garantir espectacles de qualitat”.

En matèria urbanística, s’ha anunciat l’inici del concurs per a la primera fase de la remodelació de la urbanització de Sant Pere. Casal ha indicat que “el que s’ha tret avui dia és el concurs per agafar una empresa d’enginyeria que pugui fer tot el projecte que després sol·licitarem l’obra”. Ha afegit que “el procés encara no s’ha tancat i estem a l’espera de rebre les ofertes dels diferents tècnics per fer-ne l’adjudicació definitiva”.

També s’ha aprovat de forma definitiva la Modificació 3 del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia de Canillo (POUPC), després de rebre el vistiplau del Govern. Aquesta modificació limita cautelarment els nous projectes de construcció a cases unifamiliars i aparellades en totes les claus del POUP, excepte en els centres històrics i la clau 7.2. Casal ha remarcat que “aquest estiu volem finalitzar l’adaptació del POUP amb els estudis de capacitat de càrrega ja entregats al Govern, i a finals d’any esperem fer-ne l’aprovació definitiva”. Ha afirmat també que “ens centrarem especialment en el centre històric i els terrenys urbans per facilitar projectes dels propietaris en aquests àmbits”.

En paral·lel, el Comú ha anunciat l’obertura del Mirador del Roc del Quer i del Pont Tibetà, que estarà operatiu fins al 5 de novembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Segons Casal, “les reserves per aquest cap de setmana són molt bones i esperem que s’incrementin molt amb la previsió de bon temps”.