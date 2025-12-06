El Comú de Canillo impulsa un Mercat de Segona Mà de Nadal per donar una nova vida als objectes en bon estat

El Comú de Canillo ha dedicat aquest dissabte a impulsar el consum responsable amb la celebració d’un Mercat de Segona Mà de Nadal, concebut per reduir residus i fomentar el reaprofitament d’objectes que, tot i estar en bon estat, ja no són utilitzats pels seus propietaris.
La iniciativa, que s’ha dut a terme a l’edifici Perecaus entre les deu del matí i les set de la tarda, ha reunit un total de dinou parades, completant l’aforament establert. Els visitants han pogut trobar-hi una gran varietat d’articles, des de roba per a adults i infants fins a llibres, decoració nadalenca i altres peces tradicionals que recuperen l’esperit de les festes. Tal com ha detallat la consellera de Tradicions i Cultura, Cristel Torres, “la voluntat és donar una segona vida a aquelles coses que tenim a casa i que estan en bon estat, promovent un Nadal més sostenible i reduir la generació de residus”.
L’esdeveniment també ha incorporat un programa d’activitats paral·leles amb l’objectiu de reforçar el missatge del reaprofitament i oferir propostes per a tots els públics. Entre elles, un taller dedicat a la reutilització d’aliments nadalencs, que ha inclòs una revisió moderna dels canelons tradicionals; un espai infantil pensat perquè la mainada aprengui sobre reutilització mentre s’ho passa bé; i un concert d’Artur Blasco, que ha interpretat peces tradicionals de Canillo i d’Andorra.