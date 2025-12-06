Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Mercat de Nadal d'aquest dissabte. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Activitats nadalenques

El Comú de Canillo impulsa un Mercat de Segona Mà de Nadal per donar una nova vida als objectes en bon estat

La iniciativa de l'ens comunal reuneix dinou parades al Perecaus i incorpora tallers creatius, activitats infantils i música tradicional

El Comú de Canillo ha dedicat aquest dissabte a impulsar el consum responsable amb la celebració d’un Mercat de Segona Mà de Nadal, concebut per reduir residus i fomentar el reaprofitament d’objectes que, tot i estar en bon estat, ja no són utilitzats pels seus propietaris.

La iniciativa, que s’ha dut a terme a l’edifici Perecaus entre les deu del matí i les set de la tarda, ha reunit un total de dinou parades, completant l’aforament establert. Els visitants han pogut trobar-hi una gran varietat d’articles, des de roba per a adults i infants fins a llibres, decoració nadalenca i altres peces tradicionals que recuperen l’esperit de les festes. Tal com ha detallat la consellera de Tradicions i Cultura, Cristel Torres, “la voluntat és donar una segona vida a aquelles coses que tenim a casa i que estan en bon estat, promovent un Nadal més sostenible i reduir la generació de residus”.

L’esdeveniment també ha incorporat un programa d’activitats paral·leles amb l’objectiu de reforçar el missatge del reaprofitament i oferir propostes per a tots els públics. Entre elles, un taller dedicat a la reutilització d’aliments nadalencs, que ha inclòs una revisió moderna dels canelons tradicionals; un espai infantil pensat perquè la mainada aprengui sobre reutilització mentre s’ho passa bé; i un concert d’Artur Blasco, que ha interpretat peces tradicionals de Canillo i d’Andorra.

Comparteix
Notícies relacionades
Bon ambient d’inici a la Fira de Santa Llúcia d’Encamp que s’estrena amb més públic i un programa cultural ampliat
Mor Pere Guiu, l’entrenador que va marcar una etapa clau en el creixement del bàsquet durant els anys vuitanta
Evacuat en helicòpter el conductor ferit en un accident a la carretera d’Aixirivall aquest dissabte

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La nevada de fins a 30 centímetres impulsa un inici de temporada fort amb més de 150 quilòmetres esquiables
  • Societat
Farré apel·la a la precaució arran de la mort en l’allau: “Ens ha de servir per tenir respecte per la muntanya”
  • Societat
De Canillo a l’Himàlaia: Andorra valida el primer simulacre de rescat amb dron de càrrega pesada als Pirineus
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Betriu defensa la legitimitat dels recursos contra el POUP i assegura que el comú afronta el procés amb calma
  • Parròquies, Societat
El Pas de la Casa tanca un balanç “molt positiu” de l’oci nocturn amb cap queixa formal i un reforç de la coordinació
  • Parròquies, Societat
Ordino i Afers Socials decidiran a principis d’any la ubicació definitiva del futur centre sociosanitari parroquial
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu