  • Marta Marinello serà la nova coordinadora de Promoció Turística i Comercial del Comú d'Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Donar continuïtat als projectes estratègics

Andorra la Vella incorpora Marta Marinello com a nova coordinadora de Promoció Turística i Comercial

Assumirà tasques d’impuls als projectes actuals, mantenint una comunicació amb el teixit comercial i treballant per consolidar iniciatives

Marta Marinello s’incorporarà, a partir del 7 de gener de l’any vinent, al Comú d’Andorra la Vella com a coordinadora del Departament de Promoció Turística i Comercial. “La seva missió serà donar continuïtat als projectes estratègics en marxa i reforçar la dinamització del comerç local, en línia amb l’estratègia institucional”, han citat des de la corporació.

Marinello assumirà tasques d’impuls als projectes establerts pel comú, mantenint una comunicació constant amb el teixit comercial i treballant per consolidar iniciatives que fomentin la competitivitat i l’atractiu de la parròquia, tal com han assenyalat. En aquesta línia, entre les accions prioritàries, destaca la continuïtat de programes com ‘El Comerç és Capital’ i ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’, els quals continuaran desenvolupant-se segons la planificació prevista.

La incorporació es tanca amb l’objectiu principal de reforçar el compromís amb la dinamització comercial i turística de la parròquia. I és que Marinello, han indicat, aporta una experiència de més de 25 anys en gestió i direcció d’equips en sectors vinculats a restauració, turisme i serveis. Ha liderat projectes estratègics en entorns corporatius, gestionant equips, optimitzant recursos i coordinant plans de màrqueting i formació. Amb tot, la seva trajectòria inclou 11 anys com a gerent de negoci de restauració al Grup Pyrénées i, actualment, la responsabilitat de la gestió de cuines escolars d’Andorra, coordinant 12 centres i un equip de 70 persones.

