Andorra la Vella crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, exceptuant les d’estiu

El Comú d’Andorra la Vella ha obert la borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, destinada a cobrir totes les necessitats de personal de les activitats programades al llarg de l’any, excepte les activitats d’estiu (que tenen la seva borsa pròpia). La convocatòria serà vigent fins al 31 de desembre del 2026.
Els requisits per inscriure’s inclouen ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana o permís de residència i treball vigent, disposar dels títols i certificacions oficials corresponents i tenir disponibilitat horària per adaptar-se a les necessitats del programa. Les persones interessades poden consultar les bases completes i presentar la seva sol·licitud a través de l’apartat ‘Treballa amb nosaltres’ que hi ha al web oficial del comú.
La consellera de Gestió del Talent i de Persones, Eva Tadeo, ha destacat que “amb l’obertura d’aquesta borsa de treball volem assegurar la participació de persones qualificades que aportin dinamisme i qualitat a les nostres activitats”. Tadeo també ha explicat que “busquem persones amb formació, entusiasme i ganes de sumar als projectes comunitaris”.
La creació d’aquesta borsa de treball també permetrà guanyar eficiència i agilitat al departament a l’hora de donar resposta a les diferents necessitats de personal eventual.
Cal destacar que la corporació disposarà, aleshores, de dues borses de treball diferents: aquesta destinada a les activitats de lleure i esportives al llarg de l’any, i una altra específica per a les activitats d’estiu, que inclou llocs de treball com els d’informadors turístics, auxiliars de Medi Ambient, recepcions de les instal·lacions esportives, monitors de Joventut, Esports i Social, o el programa Curulla.