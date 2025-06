Control sanitari de fauna urbana

El creixement de les colònies de gats i coloms a Sant Julià porta a un augment pressupostari i a una revisió normativa

L’objectiu és minimitzar els impactes en la via pública i establir mecanismes clars per regular la implicació de voluntaris en la cura de les colònies

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat un increment pressupostari destinat al control i gestió de les colònies de gats i coloms presents a la parròquia. La decisió s’ha fet pública durant la darrera sessió del comú i respon, segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat, a l’esgotament de la partida inicial prevista per aquest any com a conseqüència del volum d’actuacions ja realitzades.

“Durant aquest any s’han esterilitzat una seixantena de gats de colònies ferals dels prop de 300 que tenim comptabilitzats a la parròquia”, ha detallat Cairat. Aquest impuls ha estat possible gràcies a la contractació d’un cap de servei de Medi Ambient i a la creació d’una dotació econòmica específica per abordar la problemàtica.

Paral·lelament, el comú treballa en l’elaboració d’una nova ordinació d’higiene pública, la qual té com a objectiu regular la interacció ciutadana amb els animals urbans. Segons Cairat, la normativa vol establir “de quina manera s’han d’alimentar aquests animals” i exigir que les persones que ho facin “ho facin de manera identificada i en col·laboració amb l’administració”. El text inclourà un règim sancionador encara per definir, tot i que, tal com ha avançat el cònsol, no tindrà un caràcter estrictament punitiu, sinó més aviat pedagògic.

El programa s’està desenvolupant amb l’assessorament d’empreses especialitzades i amb el suport d’entitats i voluntaris, especialment en el cas de les colònies felines. “Són opcions que també hem compartit amb altres administracions per intercanviar coneixement”, ha afegit Cairat. Amb tot, ha reconegut que la gestió dels coloms encara no s’està abordant amb el mateix grau de coordinació.

Des de la minoria, el conseller Josep Majoral ha expressat el seu suport a la iniciativa, però ha remarcat que es tracta d’un problema de llarga durada. “Tant els gats com els coloms són una problemàtica que ve de fa molt de temps”, ha assenyalat. Per a Majoral, la situació requereix acció immediata: “És una problemàtica que cal posar-hi remei, sí o sí, no hi ha altra volta de full”. Majoral ha insistit especialment en el cas dels coloms, advertint que “hi ha certs punts de la parròquia molt bruts” i que la solució no pot passar només per intensificar la neteja, sinó per actuar sobre l’arrel del problema.