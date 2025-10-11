El Col·legi de Veterinaris d’Andorra vol participar en la comissió ‘Una sola salut’ per influir en polítiques sanitàries

El Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA) ha iniciat els seus treballs després de l’assemblea fundacional amb la voluntat de tenir una presència activa en la planificació de les polítiques sanitàries del país. En una primera reunió amb representants del Govern, l’entitat ha expressat la seva intenció de formar part de la comissió interministerial ‘Una sola salut’, que promou la coordinació entre salut humana, animal i ambiental.
Segons ha explicat la presidenta del COVA, Jael Pozo, l’objectiu és que el col·legi actuï com a òrgan consultiu i d’assessorament tècnic, especialment en qüestions com la resistència als medicaments —en particular als antibiòtics—, l’aparició de noves zoonosis i els efectes del canvi climàtic en la transmissió de malalties.
La proposta ha estat ben acollida pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, mentre que resta pendent de ser traslladada al Ministeri de Salut. El COVA també vol participar en activitats formatives vinculades al projecte Una sola salut, amb la finalitat de reforçar el reconeixement de la professió veterinària al país.
Durant l’assemblea fundacional, el col·lectiu va reiterar la seva voluntat d’incloure’s dins del grup de professions titulades de la salut i preveu iniciar properament una ronda de trobades amb els grups parlamentaris per defensar aquesta proposta.
Pozo ha subratllat que el concepte One Health ha impulsat el reconeixement internacional del paper del sector veterinari, posant en relleu la seva relació directa amb la salut pública i la protecció ambiental. En aquest sentit, ha assenyalat que diversos països europeus ja han reconegut formalment aquesta funció.
A la reunió amb el Govern també es van abordar altres temes, com el traspàs de competències del departament d’Agricultura cap al col·legi, el seguiment del marc normatiu de l’acord d’associació amb la Unió Europea i la participació del COVA en el projecte del Centre de recuperació de fauna salvatge, en què l’entitat actuarà com a mediadora per definir els serveis que pot oferir aquest equipament.