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  • Membres de la Junta de Govern del COMA durant l'Assemblea General celebrada a l'auditori de MoraBanc. | COMA
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Continuació de l'actual Junta

El Col·legi de Metges aposta per facilitar l’arribada de nous professionals i agilitzar-ne la incorporació al Principat

La Junta revalida el mandat per tres anys més i planteja millorar la infraestructura col·legial, adaptar la normativa i reforçar els serveis actuals

L’Assemblea General del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) ha ratificat la continuïtat de l’actual Junta de Govern per a un nou mandat de tres anys. L’equip, format per Albert Dorca, Roser Bellmunt, Xavier Avellanet, Odile Sarroca i Frank Garcia, va rebre el suport dels col·legiats durant l’assemblea celebrada el 17 de setembre, en la qual també va presentar el balanç de la gestió desenvolupada durant els darrers tres anys.

Un dels principals eixos d’aquest període ha estat la modernització de l’estructura interna del Col·legi, amb la migració a una nova plataforma de gestió col·legial dotada d’una base de dades actualitzada i escalable. Paral·lelament, s’ha implantat el web corporatiu com a canal oficial d’informació i la intranet es troba en la fase final de desplegament, amb la previsió que entri plenament en servei aquesta tardor. El procés també ha inclòs la renovació dels proveïdors de serveis i de la infraestructura tecnològica de l’entitat. La formació ha estat un altre dels àmbits centrals del mandat, durant el qual s’han organitzat més d’una trentena d’activitats formatives i tres edicions consecutives de les Jornades d’actualització mèdica.

Durant els darrers tres anys, la Junta també ha redactat una proposta de reforma dels Estatuts col·legials, que ja ha entrat a tràmit. L’objectiu és actualitzar un text elaborat en un context diferent de l’actual i adaptar-lo tant al marc normatiu vigent com a la realitat de l’exercici de la professió mèdica al Principat. De cara al nou mandat, la Junta planteja donar continuïtat al projecte institucional i continuar col·laborant en l’elaboració i l’adaptació dels reglaments i les lleis que afecten l’exercici de la medicina. Entre els objectius també figura millorar la infraestructura col·legial per facilitar l’arribada de nous professionals a Andorra, agilitzant-ne la incorporació al país i, al mateix temps, oferint un servei més proper i eficient als metges que ja hi exerceixen.

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