El cicle Andorra ArrEU! utilitza jocs i teatre per explicar als infants les relacions del país amb la Unió Europea

La segona activitat del cicle ‘Andorra ArrEU!’, dedicada especialment a un públic infantil, ha reunit aquest dissabte al Parc Central d’Andorra la Vella al voltant d’un centenar de famílies. L’activitat ha comptat amb una àmplia oferta d’activitats infantils de gran format, com el ‘Joc Andorra ArrEU’ (inspirat en el joc de l’oca amb motius relacionats amb productes que han tingut rellevància en l’evolució del comerç andorrà, com l’electrònica, formatges, perfum o articles de moda).
També han tingut lloc un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que ha permès reviure els primers anys del diàleg entre Andorra i les institucions europees a través de dos personatges: una botiguera andorrana de l’any 1990 que ha d’aprendre a fer negocis amb la UE, i un funcionari europeu que no coneix Andorra. A més, també s’ha pogut recórrer el circuit expositiu ‘Temps endins’, una mostra de panells informatius que repassen els principals moments de les relacions bilaterals entre Andorra i la UE, i que es traslladarà a partir de final de mes a l’era del Raser d’Ordino.