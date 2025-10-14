El Centre de Benestar tindrà com a objectiu donar eines per protegir els menors i obrirà el segon semestre del 2026

El Govern ha presentat el Centre de Benestar i Competències Digitals, un projecte que ja ha començat a desplegar-se amb l’objectiu de garantir un ús segur i saludable de la tecnologia per a tota la ciutadania, amb especial atenció als infants i adolescents. El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, ha explicat que “les tecnologies ens aporten molta rapidesa i facilitat, però també hi ha uns riscos associats”, i ha afegit que la creació del centre respon a aquest repte que el país s’ha plantejat afrontar.
Segons Rosell, “el que ha de garantir és el benestar digital i acompanyar, sobretot els més vulnerables, que són els menors”. Ha subratllat que l’acció del centre s’ha concebut des d’una perspectiva pedagògica i d’acompanyament, amb activitats educatives que promouran l’ús responsable de dispositius digitals, la identificació de continguts perillosos i la prevenció de riscos com l’assetjament o la manipulació de dades.
El nou espai ha estat creat gràcies a un acord amb Andorra Telecom, que ha col·laborat perquè el centre pugui oferir eines de protecció digital com una targeta destinada a restringir l’accés inadequat per part dels menors. Rosell ha assenyalat que, quan una família adquireixi aquesta targeta en les oficines d’Andorra Telecom, també se’ls formarà “com protegir els nostres menors”. Aquest conveni és una peça clau de les accions que el centre ja ha començat a desplegar, orientades a garantir el benestar digital de tots. A més, el centre s’ha ubicat a l’edifici Node, pensat per acollir tallers, assessorament públic i oficines de gestió, i obrirà el segon semestre del 2026.
Els primers mesos de funcionament han inclòs la creació d’un lloc web, el disseny de l’espai físic, l’inici de la difusió de continguts relacionats amb el benestar digital i l’organització de conferències i seminaris. També s’ha començat la publicació de guies i materials dirigits a famílies, escoles i usuaris en general, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la bretxa digital i fomentar les competències necessàries per a la seguretat en línia.
Rosell ha reconegut que “no és una qüestió que hi hagi un risc imminent, però sí que és cert que cal molta pedagogia”. Ha assenyalat que, tot i que posar una foto a una xarxa social pot tenir un impacte, “aquesta informació de moment encara no ha arribat a tothom”. És per això que el centre té un rol d’acompanyament, perquè la ciutadania entengui les implicacions de l’ús digital, reconegui les situacions de risc i conegui com reaccionar davant d’imatges o missatges manipulats.
El planejament del centre ha tingut caràcter transversal, amb la participació dels ministeris de Salut, Educació i Esports, i compta amb la supervisió d’experts internacionals convidats per definir el pla d’acció. El ministre ha insistit que la iniciativa neix amb la voluntat de “no deixar ningú enrere”: el projecte vol arribar tant a joves com a gent gran, i està dissenyat per adaptar-se a les diverses necessitats socials.
El pla s’ha estructurat en sis blocs funcionals, i el desplegament s’estendrà fins al 2028. El Govern ha definit que el 2024 s’haurà concebut el marc general del benestar digital, que al febrer del 2025 s’haurà creat formalment el centre, i que a l’octubre del 2025 s’haurà establert el pla de capacitació digital. La meta és que, a finals de 2026, ja es puguin disposar de les primeres dades sobre la bretxa digital a Andorra.
“El projecte ha de solucionar tots els entrebancs que tingui la societat arran de la bretxa digital”, ha assenyalat Rosell, recordant que si bé la tecnologia aporta beneficis com la democratització de la informació i l’optimització del temps, apareixen també riscos com les addiccions i la vulneració de dades.