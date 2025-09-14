El Campus Ràmio creix un 46% i consolida l’èxit d’una temporada plena d’activitats diverses i molt participades

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç molt positiu del que ha donat de si la temporada de primavera i estiu a Ràmio, que s’ha clausurat aquest diumenge amb la celebració de la festa Reviu Ràmio, que ha tornat a despertar un gran interès per a la població.
Una de les activitats més destacades d’aquest primer semestre ha estat el Campus Ràmio, que ha registrat un creixement significatiu del 46% en el nombre de participants respecte de l’any passat. Enguany hi han pres part 63 infants i joves, 20 més que a l’edició anterior, quan es van inscriure 43 participants. Aquest augment consolida l’activitat com una proposta d’estiu de referència a la parròquia. L’èxit del campus Ràmio ha estat tal que s’han superat les places previstes inicialment, fet que ha obligat a obrir nous grups per poder donar cobertura a totes les demandes i garantir la participació de tothom qui ho desitjava.
Les altres activitats celebrades a Ràmio també han tingut una molt bona acollida i han aconseguit arribar a públics diversos, tal com es pretenia. Propostes com el taller de supervivència en família, que va reunir 13 famílies; la jornada i taller d’iniciació a l’sketching amb 30 participants; el taller de tints naturals, amb 5 assistents; el taller de socorrisme de muntanya, amb 11 persones; o el primer retro mercat del Madriu, amb 19 paradistes, han generat un interès notable i han servit per apropar encara més la ciutadania a l’entorn natural i al ric patrimoni cultural i històric de Ràmio.
La diversificació de propostes ha estat clau per ampliar l’atractiu del programa, amb activitats que no només han fomentat la participació activa de la població, sinó que també han permès descobrir i posar en valor aquest indret emblemàtic de la parròquia, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.