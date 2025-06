Tradicions

El bon temps porta el ple als jardins de la capella de Sant Pere del Serrat per la tradicional missa i l’aperitiu

Persones de totes les edats s'apleguen per poder gaudir d'un migdia familiar que conclou amb el tradicional aperitiu

Els annexos de la capella de Sant Pere del Serrat s’ha emplenat d’ordinencs i ordinenques que no s’han volgut perdre la missa de celebració per Sant Pere. Una missa molt emotiva en què el mossèn Joan Fenosa ha parlat sobre la manca de tradició en l’església actual i com s’ha de poder valorar la vida actual. D’altra banda, també ha fet una menció especial al canvi de Sant Pare amb la mort de Francesc II i l’arribada de Lleó XV. A més, ha celebrat que fa just un any es va nomenar Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor i com aquesta setmana ja s’ha tornat el nou arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra. “Ara està donant la seva primera missa de Sant Pere a la Santa Seu”, ha elogiat.

Persones de totes les edats s’han aplegat per poder gaudir d’un migdia familiar que ha conclòs amb el tradicional aperitiu. En total, han estat unes 170 les que han acudit tant a la missa com al posterior àpat a l’hotel Bringué. “És un goig veure a tanta gent per la missa de Sant Pere i gaudir d’aquestes festes parroquials”, ha expressat la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, destacant que el cap de setmana i el bon temps han afavorit a l’afluència de gent. La climatologia ha acompanyat aquest diumenge festiu, en què s’ha pogut celebrar la missa fora de la capella amb l’acompanyament de la coral Rocafort i la presència de les autoritats del Comú d’Ordino, així com de la subsíndica general, Sandra Codina, o d’alguns consellers generals.

En aquest sentit, Coma també s’ha mostrat molt contenta envers la nit de Sant Pere amb les falles i la cremada del mai, en què “amb la nova dansa i les novetats d’any darrere any hem demostrat que les festes de Sant Pere estan més vives que mai”. La nit de dissabte va tornar a ser tot un èxit d’assistència, i els assistents no es van voler perdre ni les noves coreografies dels fallaires majors i menors, ni l’exhibició del primer fallaire major ordinenc, Ferran Mata, informa l’ANA.