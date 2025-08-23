El banc solidari d’intercanvi entre famílies, l’única acció pendent per culminar el Pla nacional de la infància

El Pla nacional de la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026 es troba al 98% d’assoliment de les accions previstes, segons es va constatar a la darrera reunió de la comissió nacional de la infància i l’adolescència. Gairebé la totalitat de les 42 accions incloses ja estan finalitzades o en curs, i només en resta una pendent, la qual encara no s’ha començat i que representa el 2% necessari per arribar al 100%: la creació d’un banc solidari d’intercanvi entre famílies.
Segons ha concretat la directora del departament d’Infància i Adolescència del ministeri d’Afers Socials, Laura Mas, es tracta d’una xarxa solidària adreçada a nuclis familiars amb pocs recursos, amb la qual “les pròpies famílies es puguin ajudar”. Mas ha remarcat que moltes de les accions que es donen per finalitzades tenen continuïtat, com per exemple les campanyes d’informació sobre els drets dels infants, que tot i estar considerades completes, es mantenen any rere any amb noves propostes.
Una altra acció ja tancada és el manual de bones pràctiques per als mitjans de comunicació, que en un futur pot actualitzar-se o ampliar-se amb noves iniciatives divulgatives. També s’està treballant en l’adaptació dels espais on es fan entrevistes a infants víctimes de violència o abús. Mas ha recordat que ja existeix un protocol per evitar segones declaracions i així prevenir la victimització secundària. Ara, l’objectiu és que aquests espais siguin “més acords als infants”, dins la implementació del model Barnahus.
Tenint en compte el nivell actual d’assoliment del PNIA, es preveu que l’any 2026 el projecte estigui “executat al 100%”. Paral·lelament, ja es comencen a dissenyar les accions del pròxim pla, i cada proposta incorpora una fitxa d’avaluació que permet un examen objectiu. Cal destaca que la tutela del Pla nacional de la infància i l’adolescència és compartida entre els ministeris d’Educació i Afers Socials, recaient enguany la presidència en el primer. Tot i que moltes de les accions estan vinculades a aquestes dues carteres, hi participen també altres actors com els comuns i diverses entitats socials.