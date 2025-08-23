Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La darrera reunió de la comissió nacional de la infància i l'adolescència. | SFGA
Agències
Gairebé la totalitat ja estan executades

El banc solidari d’intercanvi entre famílies, l’única acció pendent per culminar el Pla nacional de la infància

La mesura, adreçada a nuclis amb pocs recursos, representa el 2% que falta d’un pla que ja ha completat 41 de les 42 accions previstes

El Pla nacional de la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026 es troba al 98% d’assoliment de les accions previstes, segons es va constatar a la darrera reunió de la comissió nacional de la infància i l’adolescència. Gairebé la totalitat de les 42 accions incloses ja estan finalitzades o en curs, i només en resta una pendent, la qual encara no s’ha començat i que representa el 2% necessari per arribar al 100%: la creació d’un banc solidari d’intercanvi entre famílies.

Segons ha concretat la directora del departament d’Infància i Adolescència del ministeri d’Afers Socials, Laura Mas, es tracta d’una xarxa solidària adreçada a nuclis familiars amb pocs recursos, amb la qual “les pròpies famílies es puguin ajudar”. Mas ha remarcat que moltes de les accions que es donen per finalitzades tenen continuïtat, com per exemple les campanyes d’informació sobre els drets dels infants, que tot i estar considerades completes, es mantenen any rere any amb noves propostes.

Una altra acció ja tancada és el manual de bones pràctiques per als mitjans de comunicació, que en un futur pot actualitzar-se o ampliar-se amb noves iniciatives divulgatives. També s’està treballant en l’adaptació dels espais on es fan entrevistes a infants víctimes de violència o abús. Mas ha recordat que ja existeix un protocol per evitar segones declaracions i així prevenir la victimització secundària. Ara, l’objectiu és que aquests espais siguin “més acords als infants”, dins la implementació del model Barnahus.

Tenint en compte el nivell actual d’assoliment del PNIA, es preveu que l’any 2026 el projecte estigui “executat al 100%”. Paral·lelament, ja es comencen a dissenyar les accions del pròxim pla, i cada proposta incorpora una fitxa d’avaluació que permet un examen objectiu. Cal destaca que la tutela del Pla nacional de la infància i l’adolescència és compartida entre els ministeris d’Educació i Afers Socials, recaient enguany la presidència en el primer. Tot i que moltes de les accions estan vinculades a aquestes dues carteres, hi participen també altres actors com els comuns i diverses entitats socials.

Comparteix
Notícies relacionades
Un home armat amb un martell atraca de matinada un hotel al centre d’Encamp i fuig amb més de 900 euros
Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open
El patrimoni arqueològic andorrà: entre la recerca científica, la conservació i l’actual pressió urbanística i turística

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet
  • Societat
Un home de 45 anys és detingut a Andorra la Vella per presumpte maltractament a la filla menor d’edat
  • Societat
Hope Palestina demana una reunió urgent amb el Govern per abordar l’evacuació de famílies palestines en risc
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Centre Cultural Lauredià inicia la instal·lació de la nova façana, amb previsió d’acabar les obres a finals d’any
  • Parròquies, Societat
Sant Julià presentarà al setembre un pla de gestió per reduir la massificació turística als Jardins de Juberri
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp impulsarà al setembre la tramitació telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu