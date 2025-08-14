Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Andorra és dels països d’Europa on es fa un ús més freqüent d’internet. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Ús d’internet gairebé universal

Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada

Augmenten les compres en línia i l’ús de la banca digital, mentre que gairebé set de cada deu persones detecten informació falsa a la xarxa

El 98,1% de la població resident a Andorra ha utilitzat internet durant el darrer mes, segons les dades de l’enquesta TIC a les llars de 2025. El percentatge baixa lleugerament respecte al 2023 (98,9%), mentre que un 97,2% s’ha connectat en la darrera setmana. La proporció de persones que mai han fet servir internet és de l’1,6%, davant l’1% de l’any anterior.

L’ús diari o gairebé diari arriba al 97,4% en homes i al 98,3% en dones, i és total en el grup de 16 a 35 anys. Entre els majors de 65 anys, un 6,6% s’hi connecta setmanalment però no cada dia, i un 1,5% dels de 66 a 74 anys no l’han utilitzat des de fa més d’un any. El nivell d’estudis marca diferències: el 99% de les persones amb estudis terciaris es connecta diàriament, davant el 96,3% amb secundària i el 97,8% amb primària.

El dispositiu principal és el telèfon mòbil, emprat pel 98,9% dels usuaris, seguit per l’ordinador portàtil (61,6%) i l’ordinador de taula (50,9%). La tauleta és utilitzada pel 40,9% i altres dispositius pel 47,9%. L’ús del mòbil és majoritari en totes les franges d’edat, mentre que la utilització de portàtils, ordinadors de taula i tauletes creix amb el nivell d’ingressos i estudis.

En el darrer trimestre, el 60,4% ha comprat béns o serveis per internet, una xifra en augment respecte al 49,3% del 2023. El 37% ha realitzat una o dues compres, el 32,1% entre tres i cinc, i el 17,3% més de deu. La despesa més freqüent se situa entre 100 i 500 euros (43,6% dels compradors), mentre que les compres superiors als 1.000 euros baixen al 13,5%.

Pel que fa a activitats en línia, el 97,9% utilitza missatgeria instantània, el 90,3% fa trucades per internet i el 91% consulta notícies, diaris o revistes digitals. El 70,3% ha interactuat amb les administracions públiques mitjançant portals o aplicacions, un percentatge lleugerament superior al de 2023.

Set de cada deu usuaris (69,5%) afirmen haver-se trobat amb informació falsa o dubtosa en els darrers tres mesos, però menys de la meitat d’ells (46,4%) en comprova la veracitat. Les dades també apunten a una bretxa generacional i educativa en les competències TIC, amb més activitat entre els més joves i les persones amb estudis terciaris.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu