Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada

El 98,1% de la població resident a Andorra ha utilitzat internet durant el darrer mes, segons les dades de l’enquesta TIC a les llars de 2025. El percentatge baixa lleugerament respecte al 2023 (98,9%), mentre que un 97,2% s’ha connectat en la darrera setmana. La proporció de persones que mai han fet servir internet és de l’1,6%, davant l’1% de l’any anterior.
L’ús diari o gairebé diari arriba al 97,4% en homes i al 98,3% en dones, i és total en el grup de 16 a 35 anys. Entre els majors de 65 anys, un 6,6% s’hi connecta setmanalment però no cada dia, i un 1,5% dels de 66 a 74 anys no l’han utilitzat des de fa més d’un any. El nivell d’estudis marca diferències: el 99% de les persones amb estudis terciaris es connecta diàriament, davant el 96,3% amb secundària i el 97,8% amb primària.
El dispositiu principal és el telèfon mòbil, emprat pel 98,9% dels usuaris, seguit per l’ordinador portàtil (61,6%) i l’ordinador de taula (50,9%). La tauleta és utilitzada pel 40,9% i altres dispositius pel 47,9%. L’ús del mòbil és majoritari en totes les franges d’edat, mentre que la utilització de portàtils, ordinadors de taula i tauletes creix amb el nivell d’ingressos i estudis.
En el darrer trimestre, el 60,4% ha comprat béns o serveis per internet, una xifra en augment respecte al 49,3% del 2023. El 37% ha realitzat una o dues compres, el 32,1% entre tres i cinc, i el 17,3% més de deu. La despesa més freqüent se situa entre 100 i 500 euros (43,6% dels compradors), mentre que les compres superiors als 1.000 euros baixen al 13,5%.
Pel que fa a activitats en línia, el 97,9% utilitza missatgeria instantània, el 90,3% fa trucades per internet i el 91% consulta notícies, diaris o revistes digitals. El 70,3% ha interactuat amb les administracions públiques mitjançant portals o aplicacions, un percentatge lleugerament superior al de 2023.
Set de cada deu usuaris (69,5%) afirmen haver-se trobat amb informació falsa o dubtosa en els darrers tres mesos, però menys de la meitat d’ells (46,4%) en comprova la veracitat. Les dades també apunten a una bretxa generacional i educativa en les competències TIC, amb més activitat entre els més joves i les persones amb estudis terciaris.