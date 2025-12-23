Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El certificat digital permet accedir a la Cartera digital. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Identificació electrònica

El 71% de la població ja disposa del certificat digital per fer tràmits segurs amb l’administració i empreses del país

Durant el passat setembre es van fer més de 2.100 tràmits a través de la seu electrònica, 1.700 més que el mateix mes de l'any passat

El 71% de la població ja disposa actualment del certificat digital, la identificació electrònica i eina de signatura emesa pel Govern, que permet identificar-se i signar documents digitalment, amb la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita, per realitzar tràmits segurs amb les administracions i empreses andorranes, com ara accedir a serveis en línia i firmar documents oficials.

L’eina suposa una millora en la relació entre ciutadans, empreses i l’administració pública, garantint l’eficiència operativa i reduint l’escletxa digital. De fet, durant el passat mes de setembre, es van fer més de 2.100 tràmits a través de la seu electrònica, 1.700 més que el mateix mes de l’any passat.

La identificació electrònica permet signar documents digitalment, amb la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita

De mica en mica s’han anat ampliant els serveis, com ara els canals d’atenció al públic, com l’espai de tràmits empresarials al Prat del Rull, que impulsa la digitalització de les gestions.

Comparteix
Notícies relacionades
El Pare Noel visita Encamp, on rep la visita de la cònsol major i on s’estarà fins demà abans de la cavalcada
[Amb vídeo] Les propietàries d’un local, Andrea Garte i Abril Cols, denuncien un presumpte robatori a uns clients
Baró presenta esmenes per garantir l’accés a la informació financera i reforçar el control parlamentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Fins a 960 alumnes de tots els sistemes educatius reben una formació en riscos naturals impartida per Protecció Civil
  • Societat
La via per a una evacuació de Gaza passaria per la coordinació amb França o Espanya i obrir el corredor humanitari
  • Societat
Oberts els accessos cap a França després que els pagesos aixequin el bloqueig a Tarascon aquest dilluns
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més
  • Parròquies
Ordino preveu tenir llest el plec de bases del futur centre sociosanitari el pròxim any i iniciar les obres el 2027
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu