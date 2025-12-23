El 71% de la població ja disposa del certificat digital per fer tràmits segurs amb l’administració i empreses del país

El 71% de la població ja disposa actualment del certificat digital, la identificació electrònica i eina de signatura emesa pel Govern, que permet identificar-se i signar documents digitalment, amb la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita, per realitzar tràmits segurs amb les administracions i empreses andorranes, com ara accedir a serveis en línia i firmar documents oficials.
L’eina suposa una millora en la relació entre ciutadans, empreses i l’administració pública, garantint l’eficiència operativa i reduint l’escletxa digital. De fet, durant el passat mes de setembre, es van fer més de 2.100 tràmits a través de la seu electrònica, 1.700 més que el mateix mes de l’any passat.
De mica en mica s’han anat ampliant els serveis, com ara els canals d’atenció al públic, com l’espai de tràmits empresarials al Prat del Rull, que impulsa la digitalització de les gestions.