Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El xoc, registrat a les 12.06 hores al punt quilomètric 5,985, ha implicat una motocicleta i una furgoneta, ambdós vehicles matriculats al Principat. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Dos motoristes ferits en accidents consecutius aquest divendres a la CG-2, als termes d’Encamp i Canillo

Els dos sinistres, registrats aquest divendres al migdia, han implicat furgonetes i motocicletes, i han deixat ferits dos residents de 35 i 53 anys

Un resident de 35 anys ha resultat ferit aquest divendres al matí en un accident a la Carretera General 2, al terme d’Encamp. El xoc, registrat a les 12.06 hores al punt quilomètric 5,985, ha implicat una motocicleta i una furgoneta, ambdós vehicles matriculats al Principat.

Més tard, a les 12.32 hores, un altre incident ha tingut lloc a la mateixa via, al punt quilomètric 11,100, dins del terme de Canillo. En aquest cas, la col·lisió ha estat entre una furgoneta amb matrícula francesa i una motocicleta amb matrícula andorrana. El conductor de la moto, un resident de 53 anys, també ha patit lesions.

Segons la informació disponible, els dos motoristes han resultat ferits arran de les col·lisions, sense que s’hagi precisat l’abast de les seves ferides.

Comparteix
Notícies relacionades
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
L’FC Andorra clou la pretemporada amb una victòria convincent contra el Castilla a Madrid (1-3)
Protecció Civil emet un avís grog per tempestes per aquest divendres el qual es pot allargar fins a les 21.00 hores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La nova regulació frena l’augment de caçadors en la setmana de l’isard després de cinc anys de creixement
  • Societat
FEDA automatitza la comporta de Ràmio per millorar el control del cabal ecològic del riu Madriu
  • Societat
Encamp convoca la 16a edició del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror amb relats en català
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
  • Parròquies, Societat
Accés gratuït a les piscines d’Escaldes aquest divendres com a resposta a l’avís per altes temperatures
  • Parròquies, Societat
Les excavacions als orris i al túmul del Cubil aporten noves dades sobre l’ocupació històrica de l’alta muntanya andorrana
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu