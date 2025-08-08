Dos motoristes ferits en accidents consecutius aquest divendres a la CG-2, als termes d’Encamp i Canillo

Un resident de 35 anys ha resultat ferit aquest divendres al matí en un accident a la Carretera General 2, al terme d’Encamp. El xoc, registrat a les 12.06 hores al punt quilomètric 5,985, ha implicat una motocicleta i una furgoneta, ambdós vehicles matriculats al Principat.
Més tard, a les 12.32 hores, un altre incident ha tingut lloc a la mateixa via, al punt quilomètric 11,100, dins del terme de Canillo. En aquest cas, la col·lisió ha estat entre una furgoneta amb matrícula francesa i una motocicleta amb matrícula andorrana. El conductor de la moto, un resident de 53 anys, també ha patit lesions.
Segons la informació disponible, els dos motoristes han resultat ferits arran de les col·lisions, sense que s’hagi precisat l’abast de les seves ferides.