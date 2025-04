Successos

Dos homes detinguts per una agressió i desordres a l’exterior d’un local d’oci nocturn a Andorra la Vella

La baralla entre els dos homes, que es coneixien prèviament, va acabar amb una fractura nasal i actuacions violentes contra policies i bombers

Dos homes, un turista de 41 anys i un resident de 39, han estat detinguts aquesta matinada a Andorra la Vella per la seva implicació en una agressió i diversos delictes contra els agents de l’autoritat. Els fets han tingut lloc a l’exterior d’un local d’oci nocturn, on s’ha produït una baralla entre tots dos, que són coneguts entre ells.

El turista ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per haver agredit l’altre home i causar-li una fractura nasal, i també per un delicte contra la funció pública. Quan els agents han intentat intervenir per aclarir els fets, l’individu s’ha mostrat hostil, ha empentat repetidament els policies i ha desobeït les seves ordres.

El resident, al seu torn, ha estat detingut per presumptes delictes contra la funció pública, l’honor i la llibertat. Segons el relat policial, va intentar agredir els agents, els va insultar i va arribar a amenaçar-los de mort. A més, destaquen que va actuar de manera agressiva contra els bombers que l’atenien per les lesions derivades de l’agressió. Finalment, va haver de ser traslladat a l’hospital a causa del seu estat d’alteració.

Arrestat un conductor de 25 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,63

Pel que fa a les infraccions per alcoholèmia, la Policia ha detingut un conductor de 25 anys amb una taxa d’1,63 després que s’encastés contra un piquet i col·lidís amb un fanal. D’altra banda, la matinada d’aquest divendres, un conductor de 27 anys ha estat arrestat a Canillo després de patir un accident amb danys materials a la CG2 (punt quilomètric 12,500). L’home, que circulava en sentit descendent, va perdre el control del vehicle i va impactar contra la penya del marge dret. Quan li van fer la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat d’1,09.

Durant els darrers dies, també han estat detinguts un home de 38 anys i una dona de 33 anys per conducció sota els efectes de l’alcohol. Els fets van tenir lloc a la Massana i al Tarter, amb resultats d’1,48 i 1,21, respectivament.

Un detingut per possessió de cocaïna

Finalment, un home de 48 anys ha estat arrestat aquesta setmana per possessió de substàncies estupefaents. Els agents el van interceptar en una parada de circulació, durant la qual se li van trobar 3,8 grams de cocaïna i va donar positiu en la prova de detecció de tòxics.