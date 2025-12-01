Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, atenent els mitjans de comunicació el passat juliol. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Estigmatització de les persones LGTBI

Diversand destaca l’actual davallada de l’estigma envers el VIH i celebra la ruptura del vincle amb el col·lectiu

Vargas admet que trencar el lligam històric entre la patologia i el col·lectiu LGTBI “no és fàcil”, tot i els avenços en matèria de consciència social

En el marc del Dia Mundial de la Sida, Diversand ha posat en valor el descens progressiu de l’estigma envers les persones que viuen amb VIH i, especialment, la ruptura del vincle que durant dècades va relacionar aquesta patologia amb l’homosexualitat i el col·lectiu LGTBI. Malgrat que aquest any s’han detectat vuit nous casos positius al país, l’entitat ha celebrat que la societat andorrana estigui “cada vegada més conscienciada” i que aquest estigma, arrelat des dels anys vuitanta, “es vagi desfent”.

“Veiem que aquesta lliga entre l’homosexualitat i el VIH s’està perdent, s’està trencant per sort aquesta relació” – Isabella Vargas

La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, ha explicat que la celebració d’aquest dia ha servit per reforçar aquesta tasca pedagògica. “Hem publicat a les xarxes un resum per crear consciència de com ha avançat la ciència des que es va crear l’estigma als anys vuitanta”, ha afirmat, tot subratllant que, avui, les persones amb VIH que segueixen correctament el tractament poden fer una vida totalment normal. “Hi ha molts avenços en medicacions i, si hi ha un bon seguiment, el lema és clar: indetectable igual a intransmissible”, ha recalcat.

Vargas també ha destacat que la relació entre VIH i homosexualitat s’està diluint. “Veiem que aquesta lliga entre l’homosexualitat i el VIH s’està perdent”, assegura, recordant fins i tot consultes que han rebut en els darrers anys sobre si una persona en tractament amb PrEP podia venir a treballar a Andorra. “Sembla que ara això ja no és un impediment. Al final, seria discriminació”, ha apuntat, celebrant que aquests dubtes s’hagin anat aclarint.

“No tenim casos de discriminació cap a persones positives, però el que hi ha és una invisibilització” – Isabella Vargas

Des de Diversand, però, admeten que la discriminació ha estat substituïda per un altre fenomen: la invisibilització. “No tenim casos de discriminació cap a persones positives, per sort. Però tampoc hi ha gaire oportunitat perquè sorgeixi aquest discurs, perquè el que hi ha és una invisibilització”, reflexiona. L’entitat ha remarcat que visibilitzar aquestes realitats és essencial per continuar avançant en drets, igualtat i salut pública.

“No volem que hi hagi aquest lligam amb el col·lectiu LGTBI, però també entenem que no és fàcil gestionar l’equilibri”, ha conclòs Vargas, qui ha insistit que el repte continua sent informar, trencar tabús i garantir que les persones amb VIH siguin reconegudes i tractades amb plena dignitat.

Andorra registra vuit nous casos de VIH durant el 2024, dos menys que l’any anterior, i redueix la taxa d’incidència

Llegir
