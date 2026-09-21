L’AFA podrà accedir a mecanismes externs de liquiditat i ‘canalitzar-los’ cap a l’actual sistema bancari andorrà

Llum verda al projecte de llei de modificació de la Llei de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i de la Llei de creació de reserves internacionals i accés a l’assistència urgent de liquiditat, amb l’objectiu d’adaptar el marc legislatiu perquè l’organisme pugui accedir a mecanismes externs de liquiditat en euros. La reforma prepara, concretament, l’accés a la facilitat ‘Eurosystem repo facility for central banks’ (EUREP) de l’Eurosistema, després que el Banc Central Europeu hagi consolidat aquest mecanisme. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha emmarcat la modificació en els passos fets durant els darrers sis anys per reforçar el sistema financer andorrà, entre els quals ha situat l’ingrés al Fons Monetari Internacional o la creació de reserves internacionals.
El projecte incorpora les habilitacions necessàries perquè l’AFA pugui operar amb l’Eurosistema i amb els bancs centrals de la zona euro, una possibilitat que requereix modificar la legislació actual. Andorra utilitza l’euro com a moneda oficial en el marc de l’Acord Monetari amb la Unió Europea, però no disposa d’un banc central propi ni té accés directe als instruments ordinaris de política monetària de l’Eurosistema. Amb els canvis plantejats, l’AFA podrà complementar els mecanismes interns de què ja disposa amb fonts externes de liquiditat en euros i ampliar així els instruments disponibles davant eventuals necessitats del sistema financer.
La consolidació de l’EUREP per part del Banc Central Europeu permet ara incorporar una via externa complementària, per a la qual l’AFA necessitava disposar de les eines jurídiques i operatives corresponents
La reforma dona continuïtat al mecanisme propi d’assistència urgent de liquiditat creat l’any 2022 i sustentat en les reserves internacionals del país. La consolidació de l’EUREP per part del Banc Central Europeu permet ara incorporar una via externa complementària, per a la qual l’AFA necessitava disposar de les eines jurídiques i operatives corresponents. En aquest sentit, l’organisme quedarà habilitat per subscriure acords amb bancs centrals estrangers, obrir-hi comptes i accedir a les infraestructures necessàries per gestionar les operacions de liquiditat que es puguin dur a terme.
L’AFA també podrà rebre i mobilitzar actius financers d’alta qualitat que les entitats bancàries andorranes aportin com a garantia i, posteriorment, canalitzar la liquiditat obtinguda cap a les entitats elegibles i solvents del Principat. El canvi legislatiu estableix així el marc necessari perquè els recursos procedents de bancs centrals estrangers puguin arribar al sistema bancari andorrà a través de l’autoritat financera. Aquest mecanisme s’afegeix als instruments interns existents sense substituir-los i manté diferenciats els recursos propis del país dels que es puguin obtenir mitjançant acords externs.
L’accés a l’EUREP no modifica l’actual volum de reserves internacionals, sinó que incorpora una font addicional de liquiditat que podrà ser utilitzada en les condicions pactades
En aquest punt, el projecte manté sense canvis els 250 milions d’euros establerts com a reserves internacionals pròpies de l’AFA i els separa de qualsevol liquiditat procedent de bancs centrals estrangers. Els recursos que es puguin obtenir a través d’aquests acords tindran caràcter extern i quedaran subjectes a les condicions específiques que s’estableixin en cada cas. D’aquesta manera, l’accés a l’EUREP no modifica l’actual volum de reserves internacionals, sinó que incorpora una font addicional de liquiditat que podrà ser utilitzada en les condicions pactades amb els organismes corresponents.
Lladós ha situat aquesta modificació dins del procés seguit durant els darrers anys en matèria financera i ha destacat els avenços assolits amb l’entrada al Fons Monetari Internacional, la constitució de les reserves internacionals i l’accés als mecanismes de liquiditat en euros del Banc Central Europeu. Segons el ministre, aquests passos permeten reforçar «la competitivitat i la resiliència del sistema financer andorrà». El titular de Finances també ha posat en relleu la situació de les entitats bancàries del Principat, de les quals ha destacat que disposen de «balanços financers molt robustos».