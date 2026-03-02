Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’home, de 50 anys, havia adquirit pel seu compte el bastó, de port il·legal, i no disposava de l’habilitació ni la formació requerides per utilitzar-lo. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un vigilant de seguretat d’un local d’oci del Tarter és investigat per agredir un client amb un bastó telescòpic

L’home, de 50 anys, havia adquirit pel seu compte el bastó, de port il·legal, i no disposava de l’habilitació ni la formació requerides per usar-lo

La Policia ha detingut aquest cap de setmana al Tarter un home de 50 anys, empleat d’una empresa de seguretat que treballava en un local d’oci nocturn, acusat d’haver agredit un client amb un bastó telescòpic. Se l’investiga com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un altre contra la seguretat col·lectiva.

Els fets van tenir lloc dissabte a la nit, quan un client intentava sortir de l’establiment amb una ampolla de vidre. El vigilant li va advertir que no podia abandonar el local amb aquest tipus d’envàs i que havia de substituir-lo per un got de plàstic. Davant la negativa de l’home a complir la indicació, el treballador de seguretat el va agredir amb un bastó telescòpic. Segons les dades disponibles,l’arma era de port il·legal i l’empleat l’havia adquirit per iniciativa pròpia, sense comptar amb l’habilitació ni la formació requerides per fer-ne ús en l’exercici professional.

Comparteix
Notícies relacionades
La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d’Andorra Turisme per recuperar activitat
Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques
El departament de Social d’Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El 80% de les empreses ja han presentat el pla d’igualtat, tot i que una vintena encara no han completat el tràmit
  • Societat
Andorra Telecom destina 4.785 euros als projectes solidaris d’ASSANDCA i AUTEA al Fòrum Andbus Solidari
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella demana un estudi complementari per analitzar l’encaix urbanístic del traçat del futur tramvia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu