Un vigilant de seguretat d’un local d’oci del Tarter és investigat per agredir un client amb un bastó telescòpic

La Policia ha detingut aquest cap de setmana al Tarter un home de 50 anys, empleat d’una empresa de seguretat que treballava en un local d’oci nocturn, acusat d’haver agredit un client amb un bastó telescòpic. Se l’investiga com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un altre contra la seguretat col·lectiva.
Els fets van tenir lloc dissabte a la nit, quan un client intentava sortir de l’establiment amb una ampolla de vidre. El vigilant li va advertir que no podia abandonar el local amb aquest tipus d’envàs i que havia de substituir-lo per un got de plàstic. Davant la negativa de l’home a complir la indicació, el treballador de seguretat el va agredir amb un bastó telescòpic. Segons les dades disponibles,l’arma era de port il·legal i l’empleat l’havia adquirit per iniciativa pròpia, sense comptar amb l’habilitació ni la formació requerides per fer-ne ús en l’exercici professional.