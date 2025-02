Detingudes tres persones aquest cap de setmana per violència de gènere i agressions

La Policia ha detingut aquest cap de setmana tres persones per presumptes delictes contra la integritat física i moral, així com per violència de gènere.

El primer arrest es va produir divendres a la nit a Arinsal, quan els agents van ser requerits per intervenir en una disputa de parella. Segons ha informat el cos de seguretat, els implicats, un home i una dona de 46 i 45 anys respectivament, tots dos turistes, s’haurien agredit mútuament, causant-se esgarrapades a la cara. Davant aquests fets, la Policia va procedir a la detenció de tots dos.

En un altre incident, un home de 40 anys va ser detingut després que la Policia fos alertada d’una nova discussió de parella. Segons les primeres informacions, el detingut hauria colpejat la víctima amb un cop de puny a la cara, provocant-li una ferida sagnant al llavi inferior.